Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ δεν φοβάται να χρησιμοποιήσει στρατιωτική δύναμη στο Ιράν

Η Καρολάιν Λέβιτ μίλησε στους δημοσιογράφους, λέγοντας ότι «κανείς δεν το γνωρίζει αυτό καλύτερα από το Ιράν»

Newsbomb

Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ δεν φοβάται να χρησιμοποιήσει στρατιωτική δύναμη στο Ιράν

Χάος στο Ιράν που συγκλονίζεται από μαζικές διαδηλώσεις κατά του καθεστώτος

ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ντόναλντ Τραμπ «έχει δείξει ότι δεν φοβάται να χρησιμοποιήσει στρατιωτικές επιλογές» όταν το κρίνει απαραίτητο, είπε πριν από λίγο η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου.

Η Καρολάιν Λέβιτ μίλησε στους δημοσιογράφους, λέγοντας ότι «κανείς δεν το γνωρίζει αυτό καλύτερα από το Ιράν».
Υπενθύμισε ότι οι ΗΠΑ επιτέθηκαν σε τρεις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις τον Ιούνιο του περασμένου έτους. Ωστόσο, η Λέβιτ πρόσθεσε ότι η πρώτη επιλογή για τον Τραμπ είναι η διπλωματία.

Γίνεται λόγος για 3.000 νεκρούς

Σοκ, στο μεταξύ, προκαλεί η δήλωση της Μαριάμ Ρατζαβί, η οποία κάνει λόγο για 3.000 νεκρούς μέσα σε 16 ημέρες εξεγέρσεων στο Ιράν, κατηγορώντας ανοιχτά τον Αλί Χαμενεΐ για «αιματοχυσία και καταστολή άνευ ορίων».

Η ηγέτιδα των Μουτζαχεντίν του Λαού υποστηρίζει ότι τα νοσοκομεία και τα νεκροτομεία έχουν γεμίσει από τα σώματα διαδηλωτών που αντιστάθηκαν στις δυνάμεις ασφαλείας και περιγράφει το καθεστώς ως «βίαιο τέρας που επιτίθεται στον ίδιο τον λαό του».

Με εξαιρετικά επιθετική ρητορική, η Ρατζαβί προειδοποιεί ότι ο Χαμενεΐ και οι Φρουροί της Επανάστασης «θα πνιγούν στο αίμα των αθώων που έχυσαν», παρουσιάζοντας τις απώλειες όχι ως ένδειξη δύναμης του καθεστώτος, αλλά ως απόδειξη της αδυναμίας και του πανικού του. Οι δηλώσεις της Ρατζαβί έρχονται σε μια περίοδο όπου η ένταση στους δρόμους παραμένει αμείωτη και η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ανησυχία την ταχεία κλιμάκωση της βίας, ενώ η ίδια περιμένει να επιστρέψει πλέον ως «αγαπημένο παιδί» της Δύσης και να ηγηθεί της νέας τάξης πραγμάτων στο Ιράν.

«Τα σώματα των αγωνιστών της ελευθερίας του Ιράν έχουν γεμίσει νοσοκομεία και νεκροτομεία

Η θύελλα της εξέγερσης του Ιράν για την ελευθερία μάχεται το τέρας της καταστολής και της αιματοχυσίας εδώ και 16 ημέρες.

Ο Χαμενεΐ, ένας δικτάτορας που αντιμετωπίζει αδιέξοδο, έστειλε τους Φρουρούς της Επανάστασης, τις δυνάμεις Μπασίτζ, βασανιστές και εισαγγελείς στους δρόμους.

Ο λαός μας έφερε στους δρόμους την ατελείωτη αγάπη του για την ελευθερία, την ισχυρή του θέληση να αλλάξει τη μοίρα του και τη μεγάλη του δύναμη θυσίας.
Οι πρόσφατες βάναυσες δολοφονίες και ο συγκλονιστικός αριθμός των 3.000 μαρτύρων , που ανακοινώθηκε σήμερα από τους Μουτζαχεντίν του Λαού του Ιράν , δεν αποτελούν ένδειξη της δύναμης του καθεστώτος. Δείχνουν την αδυναμία του Χαμενεΐ και των αξιωματούχων του καθεστώτος. Αυτό το βάναυσο έγκλημα συγκλονίζει τη συνείδηση της σύγχρονης ανθρωπότητας.

Τα σώματα των αγωνιστών της ελευθερίας του Ιράν , που γεμίζουν νοσοκομεία και νεκροτομεία, δείχνουν την αποφασιστικότητα του λαού. Δεν φοβούνται να δώσουν τη ζωή τους για να τερματίσουν τη θρησκευτική δικτατορία.

Ένας λαός τόσο αποφασισμένος να πληρώσει το τίμημα για την ελευθερία δεν μπορεί να σταματήσει από καμία δύναμη.

Αυτή τη φορά, ο Χαμενεΐ και οι βίαιες δυνάμεις που τον υπερασπίζονται θα πνιγούν στη θάλασσα του αίματος που έχουν χύσει από τον λαό του Ιράν».

Οργή των συγγενών των θυμάτων

Βίντεο που τραβήχτηκε σήμερα στο νεκροταφείο Behesht-e Zahra στην Τεχεράνη, δείχνει συγγενείς και μέλη των οικογενειών των δολοφονημένων διαδηλωτών να διαδηλώνουν κατά του ισλαμικού καθεστώτος. Ακούγονται να φωνάζουν: «Αυτή η χρονιά είναι μια χρονιά αίματος. Ο Seyyed Ali (Khamenei) θα ανατραπεί».

Η πρώτη εκτέλεση για τις διαδηλώσεις

Ο Έρφαν Σολτάνι, 26 ετών συνελήφθη στις 8 Ιανουαρίου, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων στο Ιράν και τώρα αντιμετωπίζει τη θανατική ποινή, σε μία απόφαση την οποία ακτιβιστές χαρακτηρίζουν ότι στοχεύει στην αποτροπή περαιτέρω αντικαθεστωτικών διαδηλώσεων.

Οι ιρανικές αρχές φέρονται να ετοιμάζονται να εκτελέσουν την Τετάρτη τον 26χρονο, στην πρώτη εκτέλεση με απαγχονισμό που σχετίζεται με τις πανεθνικές διαμαρτυρίες κατά του Χαμενεΐ.

Ενώ το Ιράν έχει χρησιμοποιήσει στο παρελθόν την εκτέλεση ως εργαλείο για την καταστολή της διαφωνίας, αυτοί οι θάνατοι έχουν διαπραχθεί σε μεγάλο βαθμό μέσω πυροβολισμών. Ο Σολτάνι φέρεται να θανατώνεται με απαγχονισμό, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στις τρέχουσες διαμαρτυρίες.

Το ισραηλινό και αμερικανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Jfeed ανέφερε ότι η υπόθεση Σολτάνι θα μπορούσε να σηματοδοτήσει την έναρξη μιας σειράς ταχέων εκτελέσεων με στόχο την αποτροπή περαιτέρω διαδηλώσεων.

Ο Οργανισμός Hengaw για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με την έλλειψη διαφάνειας σχετικά με τη νομική διαδικασία.

Από τη σύλληψή του, στον Σολτάνι φέρεται να έχουν στερηθεί βασικά νόμιμα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε νομική συμβουλή και της δυνατότητας υπεράσπισης. Η οικογένειά του δεν έχει ενημερωθεί επίσης για βασικές πτυχές της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητας της αρχής που τον συνέλαβε.

Η οικογένεια του Σολτάνι φέρεται να ενημερώθηκε στις 11 Ιανουαρίου ότι είχε καταδικαστεί σε θάνατο, ανέφερε το Jfeed, επικαλούμενο τον Οργανισμό Hengaw.

Τους επετράπη μόνο μια σύντομη 10λεπτη επίσκεψη μαζί του αφού έμαθαν για την ποινή, πρόσθεσε το δημοσίευμα.

Μια πηγή κοντά στην οικογένεια δήλωσε στο Hengaw ότι οι αρχές τους έχουν ενημερώσει ότι η ποινή είναι οριστική και θα εκτελεστεί όπως έχει προγραμματιστεί.

Η πηγή πρόσθεσε ότι η αδερφή του Σολτάνι, η οποία είναι δικηγόρος με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, προσπάθησε να παρακολουθήσει την υπόθεση μέσω νομικών οδών. Ωστόσο, μέχρι στιγμής της έχει αρνηθεί την πρόσβαση στον φάκελο της υπόθεσης και δεν της έχει επιτραπεί να τον εκπροσωπήσει ή να αμφισβητήσει την ποινή.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:30ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτες Κρίσεις Σμηνάρχων στην Πολεμική Αεροπορία 2026-2027

16:29ΜΠΑΣΚΕΤ

Από τη Euroleague στην GBL: Ο Πανιώνιος έκανε σπουδαία κίνηση με τον Μπράντον Τέιλορ της Βίρτους

16:21ΕΛΛΑΔΑ

Αύριο η πανελλαδική διάσκεψη αγροτών που δεν πήγαν στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό - Συζητούν κάθοδο στην Αθήνα με τρακτέρ

16:14ΕΛΛΑΔΑ

Survivor - «Καρφί» Σηφάκη: «17 χρόνια το κάνω, Σοϊλέδης δεν είμαι!»

15:57ΚΟΣΜΟΣ

Labubu: Θύματα εκμετάλλευσης οι εργάτες που τις παράγουν, σύμφωνα με ΜΚΟ

15:52ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικά μπλόκα: Την ώρα της συζήτησης στο Μαξίμου έκλεισαν οι παράδρομοι στην Αταλάντη

15:50ΥΓΕΙΑ

Νοσηλεία στο ΕΣΥ με ιδιωτική ασφάλιση: Αντιδρούν οι γιατροί στις προθέσεις του υπουργείου Υγείας

15:49ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Αυτή είναι η νέα του σύντροφος μετά την Μπαντόσα - 28 ετών και πρώην τενίστρια

15:47ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Κορέα: Θανατική ποινή για τον πρώην πρόεδρο Γιουν Σουκ Γεόλ ζητά η εισαγγελία

15:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα του πρωθυπουργού στη συνάντηση με τους αγρότες: Τις εξελίξεις διαμορφώνουν οι παρόντες, όχι οι απόντες

15:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γαλλία: Δολοφόνησαν τον πρώην πρόεδρο της Αζαξιό κατά τη διάρκεια της κηδείας της μητέρας του

15:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού: Λήγει στις 15/1 η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για το Α21

15:30ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί: Πορεία στο υπουργείο Μεταφορών

15:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νέα «βόμβα» από την Αργεντινή - «Υπογράφει για 4 χρόνια στον Παναθηναϊκό»

15:23ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας μεταξύ ζευγαριού - Συνελήφθη ο 47χρονος σύζυγος

15:22ΚΟΣΜΟΣ

Ελεύθερη αφέθηκε η Κύπρια αεροσυνοδός που ανακρίθηκε από την MIT για την συντριβή του Falcon που μετέφερε τον αρχηγό του στρατού της Λιβύης

15:02ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές στην Ουγγαρία στις 12 Απριλίου: Δεύτερος στις δημοσκοπήσεις ο Βίκτορ Όρμπαν

14:54ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Λόρας: Οι Αρχές εντόπισαν μέσω καμερών την 16χρονη στη Θηβών

14:52LIFESTYLE

Τζίμης Πανούσης: «Δεκαπέντε χιλιάδες και μία, στραβάδια απολύομαι» σαν σήμερα πριν από 8 χρόνια

14:50ΕΛΛΑΔΑ

Πρόβλημα στο νησί των Ιωαννίνων: Βλάβη στην πλατφόρμα που το συνδέει με την ηπειρωτική χώρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:54ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Λόρας: Οι Αρχές εντόπισαν μέσω καμερών την 16χρονη στη Θηβών

15:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα του πρωθυπουργού στη συνάντηση με τους αγρότες: Τις εξελίξεις διαμορφώνουν οι παρόντες, όχι οι απόντες

14:22ΚΟΣΜΟΣ

Ερφάν Σολτάνι: Από τους φλεγόμενους δρόμους της Τεχεράνης στην αγχόνη - Αύριο η πρώτη εκτέλεση διαδηλωτή από το καθεστώς Χαμενεΐ

15:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νέα «βόμβα» από την Αργεντινή - «Υπογράφει για 4 χρόνια στον Παναθηναϊκό»

15:52ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικά μπλόκα: Την ώρα της συζήτησης στο Μαξίμου έκλεισαν οι παράδρομοι στην Αταλάντη

14:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Απογοητευμένος ο Χρήστος Τζόλης: «Δεν περίμενα ότι δεν θα κερδίσω το Χρυσό Παπούτσι»

19:29ΚΟΣΜΟΣ

«Μην αποταμιεύετε πια για τη σύνταξη»: Η τολμηρή πρόβελψη Μασκ σε Ελληνοαμερικανό για το μέλλον

15:22ΚΟΣΜΟΣ

Ελεύθερη αφέθηκε η Κύπρια αεροσυνοδός που ανακρίθηκε από την MIT για την συντριβή του Falcon που μετέφερε τον αρχηγό του στρατού της Λιβύης

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Η ιστορία ηλικιωμένης που ζει σε εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο – «Θέλω να δουλέψω, είμαι γερή κράση»

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Μαύρη Θάλασσα: Επίθεση drone κατά τεσσάρων ελληνόκτητων δεξαμενόπλοιων

15:49ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Αυτή είναι η νέα του σύντροφος μετά την Μπαντόσα - 28 ετών και πρώην τενίστρια

13:35ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: «Του έριξα γονατιά ανάμεσα στα φρύδια – Δεν τον σκότωσα», ισχυρίζεται ο 16χρονος που ξυλοκόπησε τον Άγγελο - Το σενάριο του δεύτερου ξυλοδαρμού

14:52LIFESTYLE

Τζίμης Πανούσης: «Δεκαπέντε χιλιάδες και μία, στραβάδια απολύομαι» σαν σήμερα πριν από 8 χρόνια

10:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Στο 26,4% η ΝΔ – Σε ποια ποσοστά κινούνται τα κόμματα Καρυστιανού και Τσίπρα

07:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σέρρες: Φρίκη δίχως τέλος - Ξυλοκόπησαν και δεύτερη φορά τον 17χρονο Άγγελο πριν φτάσει σπίτι του

14:32ΕΛΛΑΔΑ

Στο Μαξίμου οι αγρότες - Σε εξέλιξη η συνάντηση με Μητσοτάκη

06:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος αντικυκλώνας φέρνει καλοκαιρία - Πότε φαίνεται η επόμενη πολική εισβολή από το ECMWF

16:56LIFESTYLE

Μία νύχτα μόνο: Πότε επιστρέφει η σειρά του MEGA - Τα πάνω κάτω στα νέα επεισόδια

14:29TRAVEL

Ναουρού: Μια κουκίδα στον Ειρηνικό ωκεανό - Η μικρότερη και πιο απόκοσμη νησιωτική χώρα του πλανήτη

12:14ΕΛΛΑΔΑ

Καβγάς αγροτών «στον αέρα» - Τσιλιάς σε Μαρούδα: «Παίρνεις γραμμή από τον Περισσό» - «Κάποιοι πρόθυμοι από τα μπλόκα εκπροσωπούν μόνο τον εαυτό τους»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ