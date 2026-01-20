ΗΠΑ: Η Βανς περιμένει το τέταρτο παιδί της - Η πρώτη «δεύτερη κυρία» έγκυος

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ JD Vance και η δευτέρα κυρία Usha Vance ανακοίνωσαν ότι περιμένουν μωρό, το οποίο αναμένεται να γεννηθεί τον Ιούλιο. Το μωρό τους, ένα αγόρι, θα είναι το τέταρτο παιδί του ζευγαριού.

Είναι η πρώτη φορά που η «δεύτερη κυρία» μένει έγκυος ενώ κατέχει το αξίωμα της «δεύτερης κυρίας», της συζύγου του αντιπροέδρου των ΗΠΑ.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που μοιραζόμαστε τα νέα ότι η Usha είναι έγκυος με το τέταρτο παιδί μας, ένα αγόρι. Η Usha και το μωρό είναι καλά, και όλοι ανυπομονούμε να τον καλωσορίσουμε στα τέλη Ιουλίου», ανέφερε το ζευγάρι σε ανακοίνωση σε κοινή δημοσίευση στο Instagram.

«Κατά τη διάρκεια αυτής της συναρπαστικής και πολυάσχολης περιόδου, είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες για τους στρατιωτικούς γιατρούς που φροντίζουν εξαιρετικά την οικογένειά μας και για τα μέλη του προσωπικού που κάνουν τόσα πολλά για να διασφαλίσουν ότι μπορούμε να υπηρετούμε τη χώρα ενώ απολαμβάνουμε μια υπέροχη ζωή με τα παιδιά μας».

Ο 41χρονος αντιπρόεδρος και η 40χρονη Ούσα είναι παντρεμένοι από το 2014. Έχουν άλλα τρία παιδιά, τον Γιούαν, τον Βιβέκ και τη Μιραμπέλ.

Είναι επίσης η νεότερη γυναίκα ως «δεύτερη κυρία» μετά τη Jane Hadley Barkley, σύζυγο του αντιπροέδρου του Harry Truman, Alben Barkley.

