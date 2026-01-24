Ανάρτηση του Λευκού Οίκου δείχνει τον Τραμπ με πιγκουίνο στη Γροιλανδία

Ο επίσημος λογαριασμός του Λευκού Οίκου έκανε ανάρτηση με τον Ντόναλντ Τραμπ να περπατά μαζί με έναν πιγκουίνο στη Γροιλανδία.

Η ασφυκτική πίεση του Ντόναλντ Τραμπ στην Ευρώπη και τη Δανία για την απόκτηση της Γροιλανδίας μειώθηκε αυτή την εβδομάδα, με τον Αμερικανό προέδρο να υποχωρεί στην απειλή του για επιβολή δασμών στις ευρωπαϊκές χώρες. Όμως το «τρολάρισμα» μέσω των social media συνεχίστηκε, με ένα νέο «χτύπημα» να λαμβάνει χώρα χθες το βράδυ (23/01).

Μετά τις συναντήσεις και τις διαβουλεύσεις στο Νταβός, ο Λευκός Οίκος ανέβασε στον επίσημο λογαριασμό του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ανάρτηση στην οποία ο Ντόναλντ Τραμπ βαδίζει στο χιόνι μαζί με έναν πιγκουίνο που κρατά την αμερικανική σημαία προς μια οροσειρά γεμάτη πάγους όπου είναι καρφωμένη η σημαία της Γροιλανδίας.

Η ανάρτηση συνοδεύεται από τη φράση «αγκαλιάστε τον πιγκουίνο».

Embrace the penguin. pic.twitter.com/kKlzwd3Rx7 — The White House (@WhiteHouse) January 23, 2026

Οι επίσημοι λογαριασμοί της αμερικανικής κυβέρνησης προχωρούν συχνά σε τέτοιου είδους «εμπρηστικές» αναρτήσεις από την ανάληψη της εξουσίας από τον Ντόναλντ Τραμπ τον Ιανουάριο του 2025.

Η συγκεκριμένη ανάρτηση προκάλεσε από μόνη της αντιδράσεις για την επιθυμία του Τραμπ να αποκτήσει το αυτόνομο νησί του βασιλείου της Δανίας, αλλά και από την εμφάνιση ενός πιγκουίνου στην εικόνα, με τους χρήστες να τονίζουν ότι οι πιγκουίνοι «δεν ζουν στο βόρειο ημισφαίριο».

«Οι πιγκουίνοι δεν ζουν στο βόρειο ημισφαίριο». Χ

«Δεν υπάρχουν πιγκουίνοι στον βόρειο πόλο». X

