ΗΠΑ: Θέλουν «λευκή επιταγή» για τον στρατό τους στη Γροιλανδία – Τι αποκαλύπτει το Bloomberg

Ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες, συνηθίζουν να λένε οι διπλωμάτες για τις μεγάλες συμφωνίες στην γεωπολιτική σκακιέρα. Αυτό είναι εξαιρετικά ακριβές και στην περίπτωση της Γροιλανδίας.Ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να φαίνεται ότι υποχώρησε στο θέμα της επιβολής δασμών αλλά ταυτόχρονα επιδιώκει μία συμφωνία που θα προσφέρει «λευκή επιταγή» για τον αμερικανικό στρατό στο μεγαλύτερο νησί του πλανήτη.

Το πρακτορείο Bloomberg, που επικαλείται άτομα με γνώση των σχετικών συνομιλιών, μεταδίδουν ότι οι ΗΠΑ θέλουν να ξαναγράψουν την συμφωνία που είχαν με την Δανία και να άρουν τους περιορισμούς στη στρατιωτική του παρουσία στη Γροιλανδία.

Η υφιστάμενη συμφωνία, που υπογράφηκε το 1951 και τροποποιήθηκε το 2004, ορίζει ότι οι ΗΠΑ πρέπει «συμβουλεύονται και να ενημερώνουν» τη Δανία και τη Γροιλανδία πριν προβούν σε «οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή στις στρατιωτικές επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στη Γροιλανδία».

Οι ΗΠΑ δεν θέλουν περιορισμούς στα στρατιωτικά σχέδια τους

Οι πηγές του Bloomberg ανέφεραν ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές θέλουν να αναθεωρήσουν αυτή τη διατύπωση της συμφωνίας προκειμένου να διασφαλίσουν ότι η Ουάσιγκτον δεν θα αντιμετωπίσει περιορισμούς όταν αναπτύξει τα στρατιωτικά σχέδια της για τη Γροιλανδία.

Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και οι τελικοί όροι της αναθεωρημένης συμφωνίας δεν έχουν ακόμη συμφωνηθεί, εξήγησαν οι ίδιες πηγές, που θέλησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους καθώς οι συνομιλίες είναι απόρρητες.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι δήλωσε ότι «εάν η συμφωνία αυτή προχωρήσει, και ο πρόεδρος Τραμπ είναι πολύ αισιόδοξος ότι θα προχωρήσει, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτύχουν όλους τους στρατηγικούς τους στόχους αναφορικά με τη Γροιλανδία, με πολύ μικρό κόστος, για πάντα».

Ο Τραμπ δήλωσε στις 21 Ιανουαρίου ότι είχε συμφωνηθεί ένα «πλαίσιο μελλοντικής συμφωνίας» για τη Γροιλανδία μετά από συνάντηση με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας. Ωστόσο ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες.

«Θα συνεργαστούμε όλοι μαζί. Και στην πραγματικότητα το ΝΑΤΟ θα συμμετέχει μαζί μας», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στις 20 Ιανουαρίου, όταν ρωτήθηκε αν η συμφωνία θα έδινε στις Ηνωμένες Πολιτείες την «ιδιοκτησία» του νησιού.

«Θα συνεργαστούμε, σε ορισμένα θέματα, με το ΝΑΤΟ, καθώς έτσι πρέπει να γίνει», ανέφερε ο Τραμπ μετά την επιστροφή του από το Νταβός και πρόσθεσε ότι θα ανακοινώσει «σε δύο εβδομάδες» αν η Δανία έχει συμφωνήσει.

Τι περιλαμβάνει η συμφωνία που προωθεί ο Τραμπ

Το Bloomberg έχει ήδη αναφέρει ότι το πλαίσιο της συμφωνίας θα μπορούσε να περιλαμβάνει την ανάπτυξη αμερικανικών πυραύλων στη Γροιλανδία, δικαιώματα εξόρυξης με στόχο τον περιορισμό της κινεζικής εμπλοκής και ενισχυμένη παρουσία του ΝΑΤΟ στην Αρκτική. Σε αντάλλαγμα, ο Τραμπ θα τηρήσει την υπόσχεσή του να μην επιβάλει δασμούς στις ευρωπαϊκές χώρες.

Ωστόσο οποιαδήποτε συμφωνία θα σηματοδοτούσε μια ανατροπή μίας πολιτικής δεκαετιών των ΗΠΑ μετά τον Ψυχρό Πόλεμο, που προώθησε την μείωση της στρατιωτικής δραστηριότητας των ΗΠΑ. Αρχικά οι ΗΠΑ διατηρούσαν 17 στρατιωτικές βάσεις στη Γροιλανδία. Σήμερα έχουν μόνο μία στρατιωτική βάση με περίπου 150 στρατιωτικούς και περισσότερους 30 εργαζόμενους, εκ των οποίων πολλοί είναι Δανοί ή Γροιλανδοί πολίτες.

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέττε Φρέντερικσεν, δήλωσε χθες ότι η Δανία και η Γροιλανδία είναι ανοιχτές σε «περαιτέρω επέκταση» της αμυντικής συνθήκης του 1951, αλλά τόνισε ότι οι συνομιλίες πρέπει να προχωρήσουν προσεκτικά. «Αυτό πρέπει, φυσικά, να γίνει με τον τρόπο κατάλληλο και με σεβασμό και τώρα εξετάζουμε αν αυτό είναι εφικτό», τόνισε η Φρέντερικσεν.

Πρώην αξιωματούχοι του υπουργείου Πολέμου των ΗΠΑ αναφέρουν ότι η υφιστάμενη συμφωνία παρέχει ήδη στην Ουάσιγκτον ευρεία ελευθερία κινήσεων και ότι τόσο η Δανία όσο και η Γροιλανδία ενθαρρύνουν εδώ και χρόνια την ενίσχυση της αμερικανικής παρουσίας.

«Κάθε φορά που ζητούσαμε συνάντηση για να συζητήσουμε κάποια θέματα, συναντούσαμε πάντα προθυμία για διάλογο», δήλωσε η Ίρις Φέργκιουσον, πρώην αναπληρώτρια υφυπουργός Πολέμου των ΗΠΑ.

