Στο «μυαλό» του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία – Τι πραγματικά διακυβεύεται στην Αρκτική

Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για το «πλαίσιο μίας μελλοντικής συμφωνίας» του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία

Newsbomb

Στο «μυαλό» του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία – Τι πραγματικά διακυβεύεται στην Αρκτική
AP.
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι υπάρχει ένα «πλαίσιο μίας μελλοντικής συμφωνίας σε σχέση με τη Γροιλανδία», έπειτα από συνομιλίες στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, στην Ελβετία.

Σε χθεσινό «χτύπημα» στο Truth Social, υπογράμμισε πως «επιστρέφω στην Ουάσινγκτον. Πέρασα υπέροχα στο Νταβός. Η δομή της Γροιλανδίας βρίσκεται σε εξέλιξη και θα είναι καταπληκτική για τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ, το Συμβούλιο Ειρήνης είναι κάτι που ο κόσμος δεν έχει ξαναδεί, κάτι πολύ ξεχωριστό. Συμβαίνουν τόσα πολλά καλά πράγματα».

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, επανέλαβε ότι οι Δανοί μπορούν να διαπραγματευτούν τα πάντα, αλλά «δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε την κυριαρχία μας».

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας συμφώνησε με τη Φρεντέρικσεν, λέγοντας ότι η κυριαρχία αποτελεί «κόκκινη γραμμή». Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Γενς – Φρέντερικ Νίλσεν σημείωσε πως δεν γνωρίζει τις λεπτομέρειες της συμφωνίας που συζητείται.

Μία από τις ιδέες που εξετάζονται, θα προέβλεπε την παραχώρηση κυριαρχίας από τη Δανία σε μικρές περιοχές της Γροιλανδίας, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κατασκεύαζαν στρατιωτικές βάσεις, σύμφωνα με ανώνυμες πηγές που επικαλούνται οι New York Times.

Ουσιαστικά, ένα τέτοιο καθεστώς θα ήταν παρόμοιο με εκείνο δύο βρετανικών βάσεων στην Κύπρο, οι οποίες παραμένουν υπό βρετανική κυριαρχία από την ανεξαρτησία της χώρας το 1960.

Ωστόσο, δεν είναι σαφές πώς θα μπορούσε να εφαρμοστεί αυτό το μοντέλο, εφόσον τόσο η Δανία, όσο και η Γροιλανδία απορρίπτουν κάθε παραχώρηση κυριαρχίας.

Υποστηρίζοντας την ανάγκη κατάληψης της Γροιλανδίας, ο Τραμπ έχει αναφερθεί στην απειλή κινεζικών και ρωσικών πλοίων γύρω από το νησί, παρ’ ότι η Δανία υποστηρίζει ότι «σήμερα» δεν υφίσταται τέτοια απειλή.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ έχουν προσπαθήσει να καθησυχάσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες, διαβεβαιώνοντας ότι θα ενισχύσουν την ασφάλεια στην Αρκτική, με τον Μαρκ Ρούτε να υπογραμμίζει ότι και το πλαίσιο της συμφωνίας θα προβλέπει αυτή τη συνεισφορά.

«Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό πολύ γρήγορα. Σίγουρα θα ήλπιζα για το 2026, ίσως ακόμη και στις αρχές του 2026», ανέφερε την Πέμπτη.

Η υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Ιβέτ Κούπερ, τόνισε ότι το Λονδίνο έχει ζητήσει τη δημιουργία μίας αποστολής “Arctic Sentry”, «παρόμοιας με την προσέγγιση που έχει υιοθετήσει το ΝΑΤΟ με το Baltic Sentry».

Βάσει συμφωνίας του 1951 με τη Δανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να αναπτύσσουν απεριόριστο αριθμό στρατευμάτων στη Γροιλανδία. Ήδη διατηρούν περισσότερους από 100 στρατιωτικούς μόνιμα εγκατεστημένους στη βάση Pituffik, στο βορειοδυτικό άκρο του νησιού· έτσι, οι συνομιλίες ενδέχεται να επικεντρωθούν στην αναθεώρηση αυτής της συμφωνίας, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, όπως μεταδίδει το BBC.

Πάνω από τις διαπραγματεύσεις, αιωρείται η επιμονή του Τραμπ να «αποκτήσει» τη Γροιλανδία. Για να υλοποιηθεί κάτι τέτοιο, πέρα από τις κόκκινες γραμμές που αφορούν την κυριαρχία, θα έπρεπε να βρεθεί λύση και στο συνταγματικό απαγορευτικό πλαίσιο για την πώληση γης.

Πιθανό μοντέλο αποτελεί η αμερικανική ναυτική βάση στον Κόλπο του Γκουαντάναμο στην Κούβα, η οποία βρίσκεται υπό πλήρη αμερικανικό έλεγχο από το 1903, βάσει ενός είδους μόνιμης μίσθωσης.

Δεν είναι σαφές αν αυτές οι επιλογές ήταν εκείνες που οδήγησαν τον Τραμπ στην αλλαγή στάσης στο Νταβός, εγκαταλείποντας την απειλή στρατιωτικής προσάρτησης της Γροιλανδίας.

Το ΝΑΤΟ ιδρύθηκε το 1949 με τη θεμελιώδη αρχή ότι επίθεση εναντίον ενός συμμάχου συνιστά επίθεση εναντίον όλων. Το γεγονός ότι η ανακοίνωση του Τραμπ για το «πλαίσιο» ήρθε μετά τη συνάντηση με τον Μαρκ Ρούτε έχει προκαλέσει ανησυχία στη Γροιλανδία, ότι διαπραγματεύσεις για το μέλλον της διεξάγονται ερήμην της.

Η υπουργός Εξωτερικών της Γροιλανδίας, Βίβιαν Μότσφελντ, επεσήμανε ότι η κυβέρνηση δεν του ζήτησε να διαπραγματευτεί εκ μέρους της, αλλά να μεταφέρει «απευθείας στον πρόεδρο Τραμπ τις κόκκινες γραμμές».

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστηρίζει ότι η Γροιλανδία είναι κρίσιμη για το σχέδιο δημιουργίας ενός αμυντικού συστήματος Golden Dome, που θα προστατεύει τις Ηνωμένες Πολιτείες από πυραυλικές επιθέσεις της Ρωσίας και της Κίνας.

Το νησί διαθέτει τεράστια –και σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτα– αποθέματα σπάνιων γαιών, απαραίτητων για τεχνολογίες όπως τα κινητά τηλέφωνα και τα ηλεκτρικά οχήματα.

Ο Τραμπ δεν έχει δηλώσει ανοιχτά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν τον ορυκτό πλούτο της Γροιλανδίας, όμως, έχει σχολιάσει ότι ο αμερικανικός έλεγχος του νησιού «βάζει όλους σε πολύ καλή θέση, ειδικά σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και τα ορυκτά».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι πρώτες αντιδράσεις στην πρόταση Μητσοτάκη για «μερική» συμμετοχή στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: «Όλο το χωριό μας θρηνεί, ήταν ένας άγιος άνθρωπος», λέει γειτόνισσα του θύματος

06:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γλυφάδα: «Μην πέσεις τώρα» - Η προσευχή του 43χρονου που διέσωσε δύο γυναίκες από τον ορμητικό χείμαρρο

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προβληματισμός στην ελληνική κυβέρνηση για τη Συμφωνία Ειρήνης του Τραμπ χωρίς να διαταραχθούν οι σχέσεις μας με τις ΗΠΑ

06:04ΚΟΣΜΟΣ

Στο «μυαλό» του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία – Τι πραγματικά διακυβεύεται στην Αρκτική

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Πλημμύρες στην Αττική: «Η Αθήνα δεν είναι έτοιμη για ένα πραγματικά ακραίο φαινόμενο» προειδοποιεί καθηγητής φυσικών καταστροφών

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Με άστατο καιρό και υψηλές θερμοκρασίες η Παρασκευή – Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ απέσυρε την πρόσκληση προς τον Καναδά για το «Συμβούλιο Ειρήνης»

04:58WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 21 Ιανουαρίου

04:34ΚΟΣΜΟΣ

Συναντήσεις με τον Σι Τζινπίνγκ προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ

04:10ΚΟΣΜΟΣ

Κρεμλίνο: Τριμερής σύνοδος Ρωσίας - Ουκρανίας - ΗΠΑ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά τη συνάντηση Πούτιν - Γουίτκοφ

03:46ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ένας νεκρός και τουλάχιστον 20 τραυματίες από ρωσικά πλήγματα στα νοτιοανατολικά της χώρας

03:20ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΥΠΑ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις του προγράμματος για τις 10.000 θέσεις εργασίας

02:54ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Μεγάλη δύναμη» του αμερικανικού στρατού κινείται προς το Ιράν

02:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: «Οι ευρωατλαντικές σχέσεις πέρασαν αναταράξεις - Τα πράγματα είναι σήμερα ελαφρώς καλύτερα»

02:14ΚΟΣΜΟΣ

Σύνοδος Κορυφής: Σοβαρές αμφιβολίες για το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ – Στήριξη σε Δανία και Γροιλανδία – Η εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ πρέπει να προχωρήσει

01:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κέρδη στη Wall Street εν μέσω αποκλιμάκωσης των γεωπολιτικών ανησυχιών

01:24ΚΟΣΜΟΣ

Ολοκληρώθηκε η Σύνοδος Κορυφής: «Υπήρξε άμεση αντίδραση στο θέμα της Γροιλανδίας» – Δεν αναμένεται κείμενο συμπερασμάτων

01:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Πέρασαν ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός – Η βαθμολογία και τα αποτελέσματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:27ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Φεβρουαρίου: Η πρόγνωση ανά δεκαήμερο

08:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Ολιγοήμερο «διάλειμμα» από την κακοκαιρία - Πότε έρχεται νέο κύμα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:12ΚΟΣΜΟΣ

Nταβός: 400 εκατομμυριούχοι και δισεκατομμυριούχοι ζητούν φόρους για τους υπερπλούσιους

22:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Καρφί» της Λένας Διβάνη κατά Καρυστιανού: «Πριν καλά – καλά βγείτε στο κλαρί…»

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Ποια ήταν η 56χρονη Χριστίνα που έχασε τη ζωή της, παρασυρμένη από χείμαρρο

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Το νερό επιστρέφει στην λίμνη Υλίκη

20:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία ξενοδόχου στη Ρόδο: Συνελήφθη στη Γερμανία ο Ουκρανός δολοφόνος - Το τηλεφώνημα που «πρόδωσε» το έγκλημα

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Με άστατο καιρό και υψηλές θερμοκρασίες η Παρασκευή – Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Θεωρία ισχυρίζεται ότι στις 12/8 η Γη θα χάσει την βαρύτητά της για 7 δευτερόλεπτα: Τι λέει η NASA

23:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός 1-1: Πήγε κόντρα στην ατυχία και προκρίθηκε!

22:55ΚΟΣΜΟΣ

Έφτασαν στη Μόσχα Γουίτκοφ και Κούσνερ - Ξεκίνησαν οι συνομιλίες με τον Πούτιν για τον πόλεμο στην Ουκρανία

02:54ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Μεγάλη δύναμη» του αμερικανικού στρατού κινείται προς το Ιράν

20:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Metron Analysis: Μπροστά με διαφορά η ΝΔ, όλα τα υπόλοιπα κόμματα κάτω από το 10% – Τι απαντούν οι πολίτες για Τσίπρα, Καρυστιανού

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Γιάννης Καλλιάνος: «Χθες πήγα να πνιγώ έξω από το σπίτι μου» - Έρχεται νέο κύμα βροχών στην Αττική

17:36ΕΛΛΑΔΑ

Παράσυρση ηλικιωμένης στη Γλυφάδα: Σπαρακτικό κλάμα παιδιού - «Πού πάει η μαμά;»

22:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Ας τους ρίξουμε, ας γίνει αυτό που πρέπει να γίνει δημοκρατικά»

18:11ΕΛΛΑΔΑ

Ο εφιάλτης stalking που ζει εδώ και έξι χρόνια γυναίκα στην Θεσσαλονίκη - «Θα σε πετάξω στα βράχια» - Η εξομολόγηση της 27χρονης στο Newsbomb

14:01ΚΟΣΜΟΣ

Φάρμακα για απώλεια βάρους: «Ψαλιδίζουν» σημαντικά το κόστος των αεροπορικών εταιρειών - Στα 580 εκατ. υπολογίζεται το ετήσιο κέρδος

12:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κώστας Τσιμίκας: Επιστρέφει στην Premier League – «Η Νότιγχαμ τον θέλει δανεικό με οψιόν αγοράς»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ