Γροιλανδία: «Απαράδεκτο να παραδώσουμε τη χώρα μας σε άλλους - Εμείς διαμορφώνουμε το μέλλον της»

«Είναι απαράδεκτο να παραδώσουμε τη χώρα μας σε άλλους», δήλωσε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Mute Egede, τονίζοντας ότι «το μέλλον του νησιού δεν πρέπει να τίθεται σε κίνδυνο».

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο κ. Egede αναφέρει ότι η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της και ότι αυτός πρέπει να διαμορφώσει το μέλλον της, ανεξάρτητα από τις πιέσεις που ασκούνται από άλλους. «Εγώ, προσωπικά, επιλέγω τη Γροιλανδία που γνωρίζουμε σήμερα», τόνισε.

?? Greenland's deputy prime minister has said that any attempt to hand over its territory would be "unacceptable", after US President Donald Trump announced a framework agreement on the island's future with the head of NATO.



"Whatever pressure others may exert, our country will… pic.twitter.com/FkfN7PcwXe — AFP News Agency (@AFP) January 22, 2026

Αναλυτικά, ο κ. Egede, είπε: «Δεν θέλω να αντικαταστήσω τη σημαία μας με καμία άλλη. Επιλέγω τη Γροιλανδία που γνωρίζουμε σήμερα – και τις ευκαιρίες που αυτή μας προσφέρει. Αυτή είναι η χώρα που κληρονομήσαμε από τους προγόνους μας και αυτή είναι η χώρα που πρέπει να κληροδοτήσουμε στους απογόνους μας. Ανεξάρτητα από την πίεση που μπορεί να ασκήσουν άλλοι, η χώρα μας δεν θα παραδοθεί και το μέλλον μας δεν θα διακυβευτεί. Είναι απαράδεκτο να παραδώσουμε τη χώρα μας σε άλλους. Αυτή είναι η χώρα μας – εμείς διαμορφώνουμε το μέλλον της».

Δείτε την ανάρτησή του: