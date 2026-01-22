Νέα δήλωση Τραμπ για τη Γροιλανδία την ώρα που συνεδριάζουν οι Ευρωπαίοι

Ο Ντόναλντ Τραμπ στάθηκε στο Συμβούλιο της Ειρήνης και τις εξελίξεις για τη Γροιλανδία στο απολογιστικό μήνυμα που δημοσίευσε απόψε (22/01) στο Truth Social. Ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε ότι «επιστρέφω στην Ουάσινγκτον. Πέρασα υπέροχα στο Νταβός. Η δομή της Γροιλανδίας βρίσκεται σε εξέλιξη και θα είναι καταπληκτική για τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ, το Συμβούλιο Ειρήνης είναι κάτι που ο κόσμος δεν έχει ξαναδεί, κάτι πολύ ξεχωριστό. Συμβαίνουν τόσα πολλά καλά πράγματα».

Η ανακούφιση Ευρωπαίων για τη «στροφή Τραμπ» και το μήνυμα Μητσοτάκη για εκτόνωση του ζητήματος

Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, υποδέχτηκε θετικά την αλλαγή στάσης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο ζήτημα της Γροιλανδίας, μετά τις ανησυχίες που είχαν εκφραστεί για πιθανή κρίση στο ΝΑΤΟ.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Εμανουέλ Μακρόν μίλησε για ανάγκη «σεβασμού» στις σχέσεις Ευρώπης – Ηνωμένων Πολιτειών, κάνοντας λόγο για επιστροφή σε μια «πολύ πιο αποδεκτή κατάσταση» μετά την προηγούμενη κλιμάκωση και τις απειλές περί εισβολής στη Γροιλανδία και επιβολής δασμών.

«Όταν η Ευρώπη είναι ενωμένη και αντιδρά γρήγορα, τα πράγματα επιστρέφουν στην τάξη και την ηρεμία», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει σε επαγρύπνηση.

Ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας, Μίχολ Μάρτιν, ανέφερε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συζητήσουν την πρωτοβουλία Τραμπ για το αποκαλούμενο «Συμβούλιο Ειρήνης» με στόχο τη διευθέτηση του πολέμου στη Γάζα, σημειώνοντας ότι είχε συνάντηση με εκπροσώπους της Παλαιστινιακή Αρχή για τις ανθρωπιστικές ανάγκες στον θύλακα.

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, ζήτησε μόνιμη παρουσία του ΝΑΤΟ στην περιοχή, «συμπεριλαμβανομένης της Γροιλανδίας», ξεκαθαρίζοντας ότι η κυριαρχία της χώρας δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης, ενώ, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, προειδοποίησε ότι οι σχέσεις Ευρώπης – Ηνωμένων Πολιτειών υπέστησαν «μεγάλο πλήγμα» την προηγούμενη εβδομάδα, επισημαίνοντας πως οι διαφωνίες μεταξύ συμμάχων «ωφελούν μόνο τους αντιπάλους μας».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι «υπήρχε σημαντική ένταση στις ευρωατλαντικές σχέσεις, αλλά οι χθεσινές τοποθετήσεις του προέδρου (σ.σ. Ντόναλντ) Τραμπ δείχνουν εκτόνωση, τουλάχιστον για το ζήτημα της Γροιλανδίας».

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με μία εξαίρεση, τάχθηκε στο πλευρό της Γροιλανδίας. Αναγνωρίζουμε απόλυτα ότι υπάρχουν έντονοι και δικαιολογημένοι προβληματισμοί από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά μπορούν να επιλυθούν στο πλαίσιο των σχέσεων με τη Δανία.

Να κινηθούμε δημιουργικά προς αυτή την κατεύθυνση.

Όσον αφορά το Συμβούλιο της Ειρήνης, όχι μόνο η Ελλάδα έχει εκφράσει εύλογους προβληματισμούς, καθώς έτσι όπως έχει παρουσιαστεί, εκφεύγει της απόφασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Οι 13 χώρες που έχουν προσκληθεί να προσυπογράψουν την προσχώρηση, αφορούν μόνο την επόμενη φάση στη Γάζα και για όσο καιρό απαιτηθεί», προσέθεσε ο πρωθυπουργός.

