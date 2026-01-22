Βρυξέλλες: Ανακούφιση Ευρωπαίων για την «στροφή Τραμπ» στη Γροιλανδία και διαφορετικές προσεγγίσεις

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς (δεξιά) χαιρετά την επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας κατά τη διάρκεια στρογγυλής τραπέζης στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες, την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026.

Θετικά υποδέχθηκε ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς την αλλαγή στάσης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο ζήτημα της Γροιλανδίας, μετά τις ανησυχίες που είχαν εκφραστεί για πιθανή κρίση στο ΝΑΤΟ.

«Είμαι πολύ ευγνώμων που ο πρόεδρος Τραμπ πήρε αποστάσεις από τα αρχικά σχέδιά του για κατάληψη της Γροιλανδίας. Είμαι επίσης ευγνώμων που απέφυγε να επιβάλει επιπρόσθετους δασμούς από την 1η Φεβρουαρίου», δήλωσε ο Μερτς προσερχόμενος στην έκτακτη σύνοδο κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες.

Η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν συναντά της Κάγια Κάλας AP

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μίλησε για ανάγκη «σεβασμού» στις σχέσεις Ευρώπης–ΗΠΑ, κάνοντας λόγο για επιστροφή σε μια «πολύ πιο αποδεκτή κατάσταση» μετά την προηγούμενη κλιμάκωση και τις απειλές περί εισβολής στη Γροιλανδία και επιβολής δασμών. «Όταν η Ευρώπη είναι ενωμένη και αντιδρά γρήγορα, τα πράγματα επιστρέφουν στην τάξη και την ηρεμία», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι η ΕΕ παραμένει σε επαγρύπνηση.

Στο ευρύτερο γεωπολιτικό πλαίσιο, ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας Μίχολ Μάρτιν ανέφερε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συζητήσουν την πρωτοβουλία Τραμπ για το αποκαλούμενο «Συμβούλιο Ειρήνης» με στόχο τη διευθέτηση του πολέμου στη Γάζα, σημειώνοντας ότι είχε συνάντηση με εκπροσώπους της Παλαιστινιακή Αρχή για τις ανθρωπιστικές ανάγκες στον θύλακα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε η Δανία στο ζήτημα της ασφάλειας στην Αρκτική. Η πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν ζήτησε μόνιμη παρουσία του ΝΑΤΟ στην περιοχή, «συμπεριλαμβανομένης της Γροιλανδία», ξεκαθαρίζοντας ότι η κυριαρχία της χώρας δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Οι δηλώσεις έγιναν μία ημέρα μετά τη συνάντηση του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε με τον Τραμπ.

Από την πλευρά της Ανατολικής Ευρώπης, ο πρόεδρος της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα χαρακτήρισε τις ΗΠΑ «στενότερο φίλο» της χώρας του, τονίζοντας ότι «η συνεργασία πρέπει να είναι η λέξη-κλειδί, όχι η αντιπαράθεση».

Τέλος, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας προειδοποίησε ότι οι σχέσεις ΕΕ–ΗΠΑ υπέστησαν «μεγάλο πλήγμα» την προηγούμενη εβδομάδα, επισημαίνοντας πως οι διαφωνίες μεταξύ συμμάχων «ωφελούν μόνο τους αντιπάλους μας».

