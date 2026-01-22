Τραμπ: Ορυκτός πλούτος και «Χρυσός θόλος» στο προσχέδιο της συμφωνίας για τη Γροιλανδία

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο CNBC ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι ευρωπαϊκές χώρες–σύμμαχοι θα συνεργαστούν τόσο στην ανάπτυξη της αντιπυραυλικής ασπίδας «Χρυσός Θόλος» όσο και στην εξόρυξη ορυκτών στη Γροιλανδία, βάσει προσχεδίου συμφωνίας στο οποίο, όπως είπε, κατέληξε με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

«Θα συμμετάσχουν στον “Χρυσό Θόλο” και θα συμμετάσχουν στα δικαιώματα εξόρυξης ορυκτών, όπως κι εμείς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς για τη διάρκεια της συμφωνίας, απάντησε: «Για πάντα».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρόσθεσε ότι τη θεωρεί «πολύ καλή συμφωνία» τόσο για τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και για τους εταίρους τους, σημειώνοντας ωστόσο πως πρόκειται για μια «λίγο περίπλοκη» συμφωνία, η οποία «θα εξηγηθεί στην πορεία», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.