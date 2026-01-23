Πρίγκιπας Χάρι για δηλώσεις Τραμπ: «Υπηρέτησα στο Αφγανιστάν - Οι νεκροί δικαιούνται σεβασμό»

«Αυτές οι θυσίες δικαιούνται να αναφέρονται με αλήθειες και με σεβασμό, καθώς όλοι παραμένουμε ενωμένοι και πιστοί στην υπεράσπιση της διπλωματίας και της ειρήνης», τόνισε ο πρίγκιπας Χάρι

Πρίγκιπας Χάρι για δηλώσεις Τραμπ: «Υπηρέτησα στο Αφγανιστάν - Οι νεκροί δικαιούνται σεβασμό»
Ο πρίγκιπας Χάρι
Ο πρίγκιπας Χάρι, ο οποίος υπηρέτησε στο Αφγανιστάν, εξέδωσε μια δήλωση σε απάντηση στις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι τα στρατεύματα του ΝΑΤΟ έμειναν μακριά από την πρώτη γραμμή στον πόλεμο στο Αφγανιστάν, τονίζοντας ότι έγιναν θυσίες, οι οποίες «δικαιούνται να αναφέρονται με αλήθειες και με σεβασμό».

«Το 2001, το ΝΑΤΟ επικαλέστηκε το Άρθρο 5 για πρώτη και μοναδική φορά στην ιστορία. Αυτό σήμαινε ότι κάθε χώρα-σύμμαχος ήταν υποχρεωμένη να σταθεί στο πλευρό των Ηνωμένων Πολιτειών στο Αφγανιστάν, για την προάσπιση της κοινής μας ασφάλειας. Οι σύμμαχοι ανταποκρίθηκαν σε αυτό το κάλεσμα», δήλωσε ο Δούκας του Σάσεξ.

Πρίγκιπας Χάρι - Αφγανιστάν

Ο πρίγκιπας Χάρι σε περιπολία στην έρημη πόλη Γκαρμισίρ, στις 2 Ιανουαρίου 2008, κοντά στη βάση FOB (forward operating base) Delhi, στην επαρχία Χελμάντ του νότιου Αφγανιστάν.

Και συνέχισε: «Υπηρέτησα εκεί. Έκανα φίλους για μια ζωή εκεί. Και έχασα φίλους εκεί. Μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο είχε 457 νεκρούς στρατιώτες. Χιλιάδες ζωές άλλαξαν για πάντα. Μητέρες και πατέρες έθαψαν γιους και κόρες. Παιδιά έμειναν χωρίς γονείς. Οι οικογένειες έμειναν να φέρουν το βάρος. Αυτές οι θυσίες δικαιούνται να αναφέρονται με αλήθειες και με σεβασμό, καθώς όλοι παραμένουμε ενωμένοι και πιστοί στην υπεράσπιση της διπλωματίας και της ειρήνης».

Πρίγκιπας Χάρι - Αφγανιστάν

Ο πρίγκιπας Χάρι καθώς επιθεωρεί το ελικόπτερο Apache πριν την απογείωση του για μια νυχτερινή αποστολή από το στρατόπεδο Bastion στο νότιο Αφγανιστάν.

Οι δηλώσεις του Τραμπ που προκάλεσαν την οργή των Βρετανών

Σε συνέντευξή του στο Fox News από το Νταβός της Ελβετίας, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι δεν ήταν «σίγουρος» ότι η στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ «θα θα μπορούσε να ανταπεξέλθει αν ποτέ την χρειάζονταν οι ΗΠΑ».

«Άλλωστε, ποτέ δεν τους χρειαστήκαμε. Εκείνοι θα πουν ότι έστειλαν κάποια στρατεύματα στο Αφγανιστάν... και, πράγματι, το έκαναν, αλλά παρέμειναν λίγο πίσω, λίγο μακριά από το μέτωπο», ισχυρίστηκε ο Τραμπ, προκαλώντας την οργή των Βρετανών, με την Ντάουνινγκ Στριτ να δήλωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος «έκανε λάθος» να υποβαθμίσει το ρόλο του ΝΑΤΟ και των βρετανικών στρατευμάτων στο Αφγανιστάν.

Δείτε την δήλωση του Τραμπ:

