Βρετανική οργή για τις δηλώσεις Τραμπ ότι το ΝΑΤΟ έμεινε πίσω από το μέτωπο στο Αφγανιστάν

Οργισμένοι φέρεται να είναι βετεράνοι πολέμου και βουλευτές της Βρετανίας μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ - συμπεριλαμβανομένων και αυτών της Βρετανίας - παρέμειναν «λίγο πίσω από το μέτωπο του πολέμου» στο Αφγανιστάν.

Σε συνέντευξή του στο Fox News από το Νταβός της Ελβετίας, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι δεν ήταν «σίγουρος» ότι η στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ «θα θα μπορούσε να ανταπεξέλθει αν ποτέ την χρειάζονταν οι ΗΠΑ».

«Άλλωστε, ποτέ δεν τους χρειαστήκαμε. Εκείνοι θα πουν ότι έστειλαν κάποια στρατεύματα στο Αφγανιστάν... και, πράγματι, το έκαναν, αλλά παρέμειναν λίγο πίσω, λίγο μακριά από το μέτωπο», ισχυρίστηκε ο Τραμπ, προκαλώντας την οργή των Βρετανών, με την Ντάουνινγκ Στριτ να δήλωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος «έκανε λάθος» να υποβαθμίσει το ρόλο του ΝΑΤΟ και των βρετανικών στρατευμάτων στο Αφγανιστάν.

Δείτε την δήλωση του Τραμπ:

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, δήλωσε ότι οι δυνάμεις της Βρετανίας υπηρέτησαν μαζί με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ σε «πολλές πολεμικές επιχειρήσεις», επισημαίνοντας ότι 457 Βρετανοί στρατιώτες έχασαν την ζωή τους στο Αφγανιστάν. «Είμαστε εξαιρετικά περήφανοι για τις ένοπλες δυνάμεις μας και η υπηρεσία και η θυσία τους δεν θα ξεχαστούν ποτέ», τόνισε ο εκπρόσωπος.

«Ύψιστη προσβολή οι δηλώσεις του Τραμπ»

Η Νταϊάν Ντέρνι, της οποίας ο γιος υπέστη φρικτά τραύματα όταν το όχημά του χτύπησε σε νάρκη στο Αφγανιστάν το 2006, δήλωσε ότι οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου ήταν «η ύψιστη προσβολή».

Ο γιος της, πρώην υπολοχαγός Μπεν Πάρκινσον, θεωρείται ως ο πιο σοβαρά τραυματισμένος Βρετανός στρατιώτης που επέζησε του πολέμου στο Αφγανιστάν. Σύμφωνα με το Sky News, από την έκρηξη ο Πάρκισον ακρωτηριάστηκε, έπαθε κάκωση στην σπονδυλική του στήλη και υπέστη εγκεφαλική βλάβη.

Ο βασιλιάς Κάρολος χαιρετά τον βετεράνο Μπεν Πάρκινσον, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Mansion House στο Ντόνκαστερ της Αγγλίας, την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2022. Pool Reuters/Αρχείου

«Σας διαβεβαιώνω ότι οι Ταλιμπάν δεν έβαλαν αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς χιλιόμετρα μακριά από το μέτωπο. Αν θέλετε, μπορείτε να μας επισκεφτείτε και να δείτε την ζωή που κάνει σήμερα ο Μπεν – 19,5 χρόνια μετά. Ακόμα παλεύει για να έχει μια αξιοπρεπή ζωή, αναρρώνει από μια πρόσφατη εγχείρηση. Να ακούω αυτόν τον άντρα να λέει: "Α, καλά, ήταν χιλιόμετρα πίσω από το μέτωπο"... Είναι η ύψιστη προσβολή».

Όπως τόνισε η ίδια, ο Κιρ Στάρμερ θα «πρέπει να υπερασπιστεί τις δικές του ένοπλες δυνάμεις και πρέπει να διαψεύσει κατηγορηματικά τα λεγόμενα του Ντόναλντ Τραμπ».

«Καλέστε τον να λογοδοτήσει», κατέληξε.

«Προσβλητικές και αποτρόπαιες οι δηλώσεις», λέει ο Στάρμερ

Από την πλευρά του, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είπε ότι οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τα βρετανικά στρατεύματα στο Αφγανιστάν ήταν «προσβλητικές και ειλικρινά αποτρόπαιες» και πρότεινε στον Αμερικανό πρόεδρο να ζητήσει συγγνώμη.

Όσον αφορά την μητέρα του βετεράνου Μπεν Πάρκινσον, Νταϊάν Ντέρνι, η οποία νωρίτερα ζήτησε από τον Στάρμερ να καλέσει τον Τραμπ να λογοδοτήσει για τις δηλώσεις του, είπε: «Έχω ξεκαθαρίσει τη θέση μου και αυτό που θέλω να πω στην Νταϊάν είναι ότι, αν είχα κάνει εγώ ένα τέτοιο λάθος ή είχα πει αυτά τα λόγια, σίγουρα θα ζητούσα συγγνώμη και θα ζητούσα συγγνώμη από εκείνη συγκεκριμένα».

Ο Βρετανός ηγέτης επανέλαβε τις «πολύ στενές σχέσεις» του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ, οι οποίες, όπως λέει, είναι σημαντικές για την ασφάλεια και την άμυνα.

«Λόγω αυτών των σχέσεων οι δύο χώρες πολέμησαν μαζί στο Αφγανιστάν. Σε αυτό το πλαίσιο, άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ή υπέστησαν τρομερούς τραυματισμούς πολεμώντας για την ελευθερία, πολεμώντας μαζί με τους συμμάχους μας για αυτό που πιστεύουμε», κατέληξε ο Στάρμερ.

Ο Κιρ Στάρμερ στη Downing Street στο Λονδίνο, στις 14 Οκτωβρίου 2025. REUTERS/Corey Rudy

«Χύσαμε αίμα, ιδρώτα και δάκρυα»

Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας, Αλ Καρνς, δήλωσε ότι ο ίδιος υπηρέτησε πέντε φορές στο Αφγανιστάν, πολλές φορές πλάι σε Αμερικανούς. «Χύσαμε αίμα, ιδρώτα και δάκρυα μαζί. Δεν επέστρεψαν όλοι στο σπίτι τους. Αυτοί είναι δεσμοί, νομίζω, που δημιουργήθηκαν και δεν θα ξεχαστούν ποτέ, προστατεύοντας τις ΗΠΑ, τα κοινά μας συμφέροντα, αλλά στην πραγματικότητα προστατεύοντας τη δημοκρατία συνολικά».

Ο Αλ Καρνς, ο οποίος έχει τιμηθεί με τον Πολεμικό Σταυρό της Βρετανίας για την ανδρεία του, είπε ότι τα σχόλια του Τραμπ είναι «γελοία», προσθέτοντας: «Πολλοί θαρραλέοι και έντιμοι στρατιωτικοί από πολλές χώρες πολέμησαν στην πρώτη γραμμή. Πολλοί πολέμησαν πολύ πιο πέρα από αυτήν».

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχασε 457 στρατιώτες στον πόλεμο του Αφγανιστάν, τον δεύτερο μεγαλύτερο σε απώλειες, καθώς οι ΗΠΑ έχασαν 2.461. Συνολικά, οι σύμμαχοι των ΗΠΑ έχασαν 1.160 στρατιώτες κατά τη διάρκεια του πολέμου.