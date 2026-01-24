Το Politico αποκαλύπτει αμερικανικό σχέδιο για ενεργειακή «ασφυξία» στην Κούβα

Η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να επιβάλλει πλήρη ναυτικό αποκλεισμό στις εισαγωγές πετρελαίου στην Κούβα, στο πλαίσιο πιθανής νέας τακτικής για να προκαλέσει την αλλαγή του καθεστώτος στην Αβάνα, όπως μετέδωσε το Politico, επικαλούμενο τρία πρόσωπα που γνωρίζουν το σχέδιο.

Αν και δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση για την έγκριση αυτού του σχεδίου, μία τέτοια κλιμάκωση είναι επιδιωκόμενη από ορισμένους επικριτές της κουβανικής κυβέρνησης και στηρίζεται από τον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

Η κυβέρνηση του Μεξικού εξετάζει αν θα συνεχίσει να στέλνει πετρέλαιο στην Κούβα, καθώς φοβάται ότι θα υποστεί αντίποινα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως μετέδωσε το Reuters.

Ο αποκλεισμός των δεξαμενόπλοιων στη Βενεζουέλα τον Δεκέμβριο και η σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο είχαν ως αποτέλεσμα να διακοπούν οι αποστολές πετρελαίου στην Κούβα, αφήνοντας μόνο το Μεξικό ως τον μεγαλύτερο προμηθευτή για το νησί, που αντιμετωπίζει ελλείψεις στην ενέργεια και μαζικά μπλακ άουτ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η Κούβα «είναι έτοιμη να πέσει» και συμπλήρωσε ότι «δεν θα στέλνονται πλέον πετρέλαιο ή χρήματα στην Κούβα. Μηδέν», σε πρόσφατη δημοσίευση στο Truth Social.

«Η ενέργεια είναι η λαβή στραγγαλισμού για να σκοτωθεί το καθεστώς», τόνισε ένα άτομο που γνωρίζει το σχέδιο και στο οποίο δόθηκε ανωνυμία ώστε να περιγράψει τις ιδιωτικές συζητήσεις. Η ανατροπή της κομμουνιστικής κυβέρνησης της χώρας –στην εξουσία από την επανάσταση του 1959– είναι «100% ένα γεγονός του 2026» στα μάτια της αμερικανικής διοίκησης, όπως εκτίμησε.

Η Κούβα εισαγάγει περίπου το 60% των αναγκών σε πετρέλαιο, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Ήταν σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένη από τη Βενεζουέλα για αυτές τις εισαγωγές έως ότου η κυβέρνηση Τραμπ άρχισε να κατάσχει αποστολές που τελούσαν υπό κυρώσεις από αυτήν τη χώρα.

Η ανατροπή του κομμουνιστικού καθεστώτος στην Κούβα θα εκπλήρωνε ένα σχεδόν επτά δεκαετιών πολιτικό εγχείρημα για τους Κουβανούς εξόριστους στο Μαϊάμι, οι οποίοι έχουν πιέσει για δημοκρατία στο νησί απ’ όταν ο Φιντέλ Κάστρο ανέλαβε την εξουσία μετά την ανατροπή της δικτατορίας του Φουλχένσιο Μπατίστα, το 1959. Ο Ρούμπιο υπήρξε επί μακρόν υποστηρικτής σκληρών μέτρων κατά της Αβάνας, με την ελπίδα να εξασφαλιστεί η πτώση του καθεστώτος.

Οι συνθήκες στο νησί έχουν πράγματι επιδεινωθεί, προκαλώντας διακοπές ρεύματος και ελλείψεις βασικών αγαθών και τροφίμων. Όμως, το καθεστώς έχει αντέξει σκληρές αμερικανικές κυρώσεις –και το εκτεταμένο εμπορικό εμπάργκο– επί δεκαετίες κι επέζησε της πτώσης της Σοβιετικής Ένωσης μετά τον Ψυχρό Πόλεμο. Παράλληλα, παραμένουν ανησυχίες ότι μία αιφνίδια κατάρρευση της κουβανικής κυβέρνησης θα προκαλούσε περιφερειακή μεταναστευτική κρίση και θα αποσταθεροποιούσε την Καραϊβική, όπως επισημαίνεται στο δημοσίευμα.

Διαβάστε επίσης