Ρούτε για συνάντηση με Τραμπ: Στο επίκεντρο η ασφάλεια της Αρκτικής, όχι η κυριαρχία της Γροιλανδίας

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ξεκαθάρισε ότι το ζήτημα της παραμονής της Γροιλανδίας στη Δανία δεν αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης κατά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ.

Σε συνέντευξή του στο Fox News και στην εκπομπή «Special Report with Bret Baier», ο επικεφαλής της Συμμαχίας απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες για το λεγόμενο «πλαίσιο συμφωνίας» που ανακοίνωσε ο Τραμπ μετά τη συνάντησή τους. Τόνισε, ωστόσο, ότι οι επαφές βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και πως απαιτείται σημαντική περαιτέρω δουλειά πριν υπάρξει ουσιαστική συμφωνία.

«Έχουμε μια καλή βάση για να αρχίσουμε ουσιαστικά να εργαζόμαστε πάνω σε αυτά τα ζητήματα», δήλωσε ο Ρούτε, υπογραμμίζοντας ότι οι διαβουλεύσεις μόλις ξεκινούν.

Όπως ανέφερε, το κύριο βάρος των συζητήσεων επικεντρώθηκε στο τι μπορεί να κάνει συλλογικά το ΝΑΤΟ προκειμένου να διασφαλίσει την ασφάλεια σε ολόκληρη την Αρκτική περιοχή.

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν, στο πλαίσιο της όποιας συμφωνίας, η Γροιλανδία θα παραμείνει μέρος του Βασιλείου της Δανίας, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ ήταν σαφής: «Το ζήτημα αυτό δεν τέθηκε πλέον στις συνομιλίες μου με τον πρόεδρο».

Όπως πρόσθεσε, ο Ντόναλντ Τραμπ είναι «ιδιαίτερα επικεντρωμένος στο τι χρειάζεται να κάνουμε για να διασφαλίσουμε ότι αυτή η τεράστια περιοχή της Αρκτικής, όπου αυτή τη στιγμή συντελούνται αλλαγές και όπου οι Κινέζοι και οι Ρώσοι είναι όλο και πιο δραστήριοι, θα προστατευθεί». «Αυτό ήταν πραγματικά το επίκεντρο των συζητήσεών μας», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Την Τετάρτη, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προχωρήσει σε αιφνίδια υπαναχώρηση από τις απειλές επιβολής δασμών, τις οποίες είχε χρησιμοποιήσει ως μοχλό πίεσης στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης για τη Γροιλανδία. Παράλληλα, απέκλεισε το ενδεχόμενο χρήσης βίας, αφήνοντας να εννοηθεί ότι διαμορφώνονται οι συνθήκες για αποκλιμάκωση της έντασης.