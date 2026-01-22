Ρούτε για συνάντηση με Τραμπ: Στο επίκεντρο η ασφάλεια της Αρκτικής, όχι η κυριαρχία της Γροιλανδίας

Εκτός ατζέντας έμεινε το θέμα της Γροιλανδίας στις επαφές Ρούτε – Τραμπ, όπως ξεκαθάρισε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ.

Newsbomb

Ρούτε για συνάντηση με Τραμπ: Στο επίκεντρο η ασφάλεια της Αρκτικής, όχι η κυριαρχία της Γροιλανδίας
AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ξεκαθάρισε ότι το ζήτημα της παραμονής της Γροιλανδίας στη Δανία δεν αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης κατά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ.

Σε συνέντευξή του στο Fox News και στην εκπομπή «Special Report with Bret Baier», ο επικεφαλής της Συμμαχίας απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες για το λεγόμενο «πλαίσιο συμφωνίας» που ανακοίνωσε ο Τραμπ μετά τη συνάντησή τους. Τόνισε, ωστόσο, ότι οι επαφές βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και πως απαιτείται σημαντική περαιτέρω δουλειά πριν υπάρξει ουσιαστική συμφωνία.

«Έχουμε μια καλή βάση για να αρχίσουμε ουσιαστικά να εργαζόμαστε πάνω σε αυτά τα ζητήματα», δήλωσε ο Ρούτε, υπογραμμίζοντας ότι οι διαβουλεύσεις μόλις ξεκινούν.

Όπως ανέφερε, το κύριο βάρος των συζητήσεων επικεντρώθηκε στο τι μπορεί να κάνει συλλογικά το ΝΑΤΟ προκειμένου να διασφαλίσει την ασφάλεια σε ολόκληρη την Αρκτική περιοχή.

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν, στο πλαίσιο της όποιας συμφωνίας, η Γροιλανδία θα παραμείνει μέρος του Βασιλείου της Δανίας, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ ήταν σαφής: «Το ζήτημα αυτό δεν τέθηκε πλέον στις συνομιλίες μου με τον πρόεδρο».

Όπως πρόσθεσε, ο Ντόναλντ Τραμπ είναι «ιδιαίτερα επικεντρωμένος στο τι χρειάζεται να κάνουμε για να διασφαλίσουμε ότι αυτή η τεράστια περιοχή της Αρκτικής, όπου αυτή τη στιγμή συντελούνται αλλαγές και όπου οι Κινέζοι και οι Ρώσοι είναι όλο και πιο δραστήριοι, θα προστατευθεί». «Αυτό ήταν πραγματικά το επίκεντρο των συζητήσεών μας», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Την Τετάρτη, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προχωρήσει σε αιφνίδια υπαναχώρηση από τις απειλές επιβολής δασμών, τις οποίες είχε χρησιμοποιήσει ως μοχλό πίεσης στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης για τη Γροιλανδία. Παράλληλα, απέκλεισε το ενδεχόμενο χρήσης βίας, αφήνοντας να εννοηθεί ότι διαμορφώνονται οι συνθήκες για αποκλιμάκωση της έντασης.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:58ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Συνεχίζεται η επέλαση της κακοκαιρίας – Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο

03:32ΚΟΣΜΟΣ

Δυσπιστία στη Γροιλανδία για τους ισχυρισμούς Τραμπ περί «πλαισίου συμφωνίας»

03:08ΚΟΣΜΟΣ

Ρούτε για συνάντηση με Τραμπ: Στο επίκεντρο η ασφάλεια της Αρκτικής, όχι η κυριαρχία της Γροιλανδίας

02:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δεκτή η πρόταση Μητσοτάκη για σύσταση διακομματικής επιτροπής για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα

02:16ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: «Παρέλαση βαρομετρικών χαμηλών» τις επόμενες ημέρες – Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

01:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανακούφιση στη Wall Street μετά τη «στροφή» Τραμπ για δασμούς και Γροιλανδία

01:26ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ορυκτός πλούτος και «Χρυσός θόλος» στο προσχέδιο της συμφωνίας για τη Γροιλανδία

01:02ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Το ζήτημα της Γροιλανδίας δεν αφορά τη Ρωσία – Η Δανία της φέρθηκε με «σκληρό τρόπο»

00:38ΚΟΣΜΟΣ

Νταβός: Ο Τραμπ προειδοποιεί την Τεχεράνη «να σταματήσει με τα πυρηνικά»

00:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Πέρασε στους «16» η Μπάγερν – Αποτελέσματα και βαθμολογία

00:00ΕΛΛΑΔΑ

Ραφήνα: Ρεπόρτερ συνεχίζει ακάθεκτος ενώ τον «χτυπάει» το κύμα

23:57ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: «Διπλό» της Φενέρμπαχτσε στην Μπολόνια

23:51ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Τραυματίας διανομέας έπειτα από σύγκρουση με αυτοκίνητο - Οδηγούσε υπό βροχή

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Ήχησε το 112 στην Ραφήνα για απομάκρυνση λόγω υπερχείλισης του Μεγάλου Ρέματος

23:42ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Τρεις δημοσιογράφοι και δύο παιδιά σκοτώθηκαν σε ισραηλινή επιδρομή

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στον ΗΣΑΠ

23:32ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Οι νεότερες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική λόγω των εντόνων καιρικών φαινόμενων

23:30ΚΟΣΜΟΣ

4.000 διαστημικοί καθρέφτες αλλάζουν τη νύχτα από το 2026: Φως από το Διάστημα στη Γη

23:24ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: Νεκροί οκτώ στρατιώτες από ενέδρα της Μπόκο Χαράμ - 50 τραυματίες

23:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Νταβός η Γκίμπερλι Γκίλφοϊλ - Συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Ισραήλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:33ΕΛΛΑΔΑ

Χριστίνα Σούζη για κακοκαιρία: Προτιμώ να με βρίζουν γιατί έπεσα έξω, παρά για κάποιο ατύχημα

21:22ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Νεκρή 56χρονη πεζή - Παρασύρθηκε από τα νερά και εγκλωβίστηκε κάτω από αυτοκίνητο

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Θεωρία ισχυρίζεται ότι στις 12/8 η Γη θα χάσει την βαρύτητά της για 7 δευτερόλεπτα: Τι λέει η NASA

22:25ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Εικόνες καταστροφής στη Γλυφάδα - Βράχια στους δρόμους και ορμητικοί χείμαρροι (Βίντεο)

22:49ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία - Σχολεία: Σε ποιες περιοχές δεν θα λειτουργήσουν – Πού θα ανοίξουν μία ώρα αργότερα

12:14ΚΟΣΜΟΣ

Ο «μπλε χρυσός» της Γροιλανδίας: «Μάχη» για το γλυκό νερό που είναι παγιδευμένο στους πάγους

02:16ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: «Παρέλαση βαρομετρικών χαμηλών» τις επόμενες ημέρες – Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

20:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Pulse: Μπροστά η ΝΔ με 16,5 μονάδες - Οι τάσεις για Τσίπρα, Σαμαρά, Καρυστιανού

12:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κώστας Τσιμίκας: Επιστρέφει στην Premier League – «Η Νότιγχαμ τον θέλει δανεικό με οψιόν αγοράς»

22:10ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Άνοιξε ξανά ο αγωγός λυμάτων στην Ποσειδώνος - Βίντεο

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Ήχησε το 112 στην Ραφήνα για απομάκρυνση λόγω υπερχείλισης του Μεγάλου Ρέματος

15:28ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία-Μαρόκο: Το τούνελ που θα συνδέει τις δύο χώρες δεν θα είναι έτοιμο για το Παγκόσμιο Κύπελλο

09:12ΚΟΣΜΟΣ

Nταβός: 400 εκατομμυριούχοι και δισεκατομμυριούχοι ζητούν φόρους για τους υπερπλούσιους

21:59ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: «Τη ζωή του φοβόταν», λέει μάρτυρας - Νεότερες αποκαλύψεις για το διπλό έγκλημα

19:30ΚΟΣΜΟΣ

Επεισόδιο στο Νταβός: Η Λαγκάρντ αποχώρησε από το δείπνο που μιλούσε ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ

20:49ΕΛΛΑΔΑ

Μαγνησία: Πώς ένα αλώνισμα ξετύλιξε υπόθεση πλαστογραφίας με περιουσία 51χρονης που πέθανε το 2020

21:17ΕΛΛΑΔΑ

Άστρος: Βίντεο ντοκουμέντο από την ανάσυρση του 52χρονου λιμενικού

22:31ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Πτήση από την Ζάκυνθο προς την Αθήνα προσγειώθηκε στη Χίο

07:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού χιόνιζε όλη νύχτα, πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα

00:00ΕΛΛΑΔΑ

Ραφήνα: Ρεπόρτερ συνεχίζει ακάθεκτος ενώ τον «χτυπάει» το κύμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ