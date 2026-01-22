Ρούτε: Η συμφωνία για τη Γροιλανδία λέει ότι το ΝΑΤΟ πρέπει να ενισχύσει την ασφάλεια στην Αρκτική

Η συμφωνία-πλαίσιο για τη Γροιλανδία που συμφωνήθηκε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα απαιτούσε από τους συμμάχους του ΝΑΤΟ να ενισχύσουν την ασφάλεια στην Αρκτική και τα πρώτα αποτελέσματα αυτού θα φανούν φέτος, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στο Reuters την Πέμπτη.

Ο Ρούτε δήλωσε σε συνέντευξή του στο περιθώριο της συνάντησης του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας ότι εναπόκειται πλέον στους διοικητές του ΝΑΤΟ να επεξεργαστούν τις λεπτομέρειες των πρόσθετων απαιτήσεων ασφαλείας και ότι είναι βέβαιος ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ που δεν ανήκουν στην Αρκτικη θα ήθελαν να συμβάλουν στην προσπάθεια.

«Θα συνεργαστούμε στο ΝΑΤΟ με τους ανώτερους διοικητές μας για να επεξεργαστούμε τι είναι απαραίτητο», είπε ο Ρούτε, προσθέτοντας: «Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό αρκετά γρήγορα. Σίγουρα θα ήλπιζα για το 2026, ελπίζω ακόμη και στις αρχές του 2026».

Ο Ρούτε δήλωσε επίσης ότι η εκμετάλλευση ορυκτών δεν συζητήθηκε κατά τη συνάντησή του με τον Τραμπ στο Νταβός την Τετάρτη, προσθέτοντας ότι συγκεκριμένες διαπραγματεύσεις για το νησί θα συνεχιστούν μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, της Δανίας και της ίδιας της Γροιλανδίας.

Ο Ρούτε είπε επίσης ότι η εντατικοποιημένη προσπάθεια στην Αρκτική δεν θα εξαντλήσει τους πόρους για την υποστήριξη της Ουκρανίας. Ερωτηθείς αν οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ μπορούν να εμπιστευτούν τον Τραμπ στα λόγια του, ο Ρούτε απάντησε: «Μπορείτε πάντα να εμπιστευτείτε τον Ντόναλντ Τραμπ στα λόγια του».

Ο Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι οι ΗΠΑ δεν θα χρησιμοποιήσουν βία για να αποκτήσουν τη Γροιλανδία και αργότερα απέσυρε την απειλή επιπρόσθετων δασμών εναντίον ορισμένων από τους Ευρωπαίους συμμάχους της Ουάσινγκτον και των συναδέλφων μελών του ΝΑΤΟ για το θέμα.