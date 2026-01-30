Τράμπ: Μήνυσε το υπουργείο Οικονομικών για τη διαρροή των φορολογικών του δηλώσεων

Αγωγή ύψους δέκα δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά της Υπηρεσίας Εσωτερικών Εσόδων (IRS) και του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών κατέθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας τις Αρχές ότι δεν προστάτευσαν επαρκώς τα φορολογικά του δεδομένα

Τράμπ: Μήνυσε το υπουργείο Οικονομικών για τη διαρροή των φορολογικών του δηλώσεων

Ο Ντόναλντ Τραμπ μιλάει κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Λευκό Οίκο στην Ουάσινγκτον, την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026.

Ο Ντόναλντ Τραμπ μήνυσε χθες (29/1) το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ και την Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων (IRS) ζητώντας αποζημίωση 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αποκάλυψη των φορολογικών του δηλώσεων στα μέσα ενημέρωσης το 2019 και το 2020.

Σε μήνυση που κατατέθηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μαϊάμι, ο Τραμπ, οι ενήλικοι γιοι του και η ομώνυμη εταιρεία του ανέφεραν ότι οι υπηρεσίες δεν έλαβαν «υποχρεωτικές προφυλάξεις» για να αποτρέψουν τον πρώην υπάλληλο της IRS, Τσαρλς Λίτλτζον, από το να διαρρεύσει τις φορολογικές τους δηλώσεις σε «αριστερά μέσα ενημέρωσης», συμπεριλαμβανομένων των New York Times και ProPublica.

Οι ενάγοντες δήλωσαν ότι υπέστησαν «σημαντική και ανεπανόρθωτη βλάβη» στη φήμη και τα οικονομικά τους συμφέροντα και ενδέχεται να ζητήσουν αποζημίωση επειδή οι διαρροές ήταν είτε εκούσιες είτε προέκυψαν από βαριά αμέλεια. Η αγωγή θέτει τον Τραμπ στην ασυνήθιστη θέση να μηνύει κυβερνητικές υπηρεσίες που αποτελούν μέρος της εκτελεστικής εξουσίας, της οποίας ηγείται. Η IRS αποτελεί μέρος του υπουργείου Οικονομικών.

Ο Σκοτ ​​Μπέσεντ, υπουργός Οικονομικών και υπηρεσιακός επίτροπος της IRS, δεν είναι εναγόμενος. Άλλοι ενάγοντες περιλαμβάνουν τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, τον Έρικ Τραμπ και τον Οργανισμό Τραμπ. Ο Τραμπ έχει καταθέσει πολλές αγωγές ως ιδιώτης, συχνά για μεγάλα ποσά και ως αποτέλεσμα ρεπορτάζ από διάφορα μέσα ενημέρωσης, από τότε που κέρδισε μια δεύτερη θητεία στον Λευκό Οίκο το 2024.

Μήνυσε τους New York Times και τον εκδοτικό οίκο Penguin Random House ζητώντας 15 δισεκατομμύρια δολάρια για άρθρα και ένα βιβλίο που, όπως είπε, είχαν σκοπό να υπονομεύσουν τις προοπτικές του για την εκλογή το 2024. Ο Τραμπ ζητά ξεχωριστά 10 δισεκατομμύρια δολάρια από την Wall Street Journal για ένα άρθρο με θέμα μία κάρτα για τα γενέθλια του Τζέφρι Έπσταϊν και 10 δισεκατομμύρια δολάρια από το BBC για την επεξεργασία μιας ομιλίας που προηγήθηκε της εισβολής στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου.

Ο Alejandro Brito, δικηγόρος με έδρα τη Φλόριντα, κατέθεσε ή βοήθησε στην κατάθεση όλων αυτών των αγωγών, καθώς και της αγωγής κατά της IRS και του υπουργείου Οικονομικών. Στην αγωγή της Πέμπτης, ο Τραμπ και οι άλλοι ενάγοντες ανέφεραν ότι οι New York Times δημοσίευσαν τουλάχιστον οκτώ άρθρα και η ProPublica δημοσίευσε τουλάχιστον 50 άρθρα, βασιζόμενοι στις αποκαλύψεις του Λίτλτζον.

Οι διαρροές «προκάλεσαν ζημία στη φήμη και οικονομική ζημία των εναγόντων, δημόσια αμηχανία, αμαύρωσαν άδικα την επιχειρηματική τους φήμη, τους παρουσίασαν με ψευδή τρόπο και επηρέασαν αρνητικά τον πρόεδρο Τραμπ και τη δημόσια εικόνα των άλλων εναγόντων», σύμφωνα με την αγωγή.

Οι εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορίες στον Λίτλτζον τον Σεπτέμβριο του 2023 για διαρροή φορολογικών αρχείων του Τραμπ και χιλιάδων άλλων πλούσιων Αμερικανών στα μέσα ενημέρωσης, λέγοντας ότι υποκινούνταν από πολιτική ατζέντα. Ο 40χρονος Λίτλτζον δήλωσε ένοχος τον επόμενο μήνα για αποκάλυψη πληροφοριών φορολογικής δήλωσης εισοδήματος χωρίς άδεια και καταδικάστηκε τον Ιανουάριο του 2024 σε πέντε χρόνια φυλάκισης.

