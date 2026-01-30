ΗΠΑ: Ο Τραμπ απειλεί με επιπρόσθετους δασμούς κάθε χώρα που πουλάει πετρέλαιο στην Κούβα

Τι αναφέρει το εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ

Γιάννης Φιλιππάκος

AP
Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε την Πέμπτη προεδρικό εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο επισείει την απειλή ότι οι ΗΠΑ «μπορεί» να προχωρούν στην επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών ύψους που δεν διευκρινίζεται σε χώρες που πωλούν πετρέλαιο στην Κούβα.

«Επιπρόσθετος τελωνειακός δασμός ad valorem (σ.σ. ανάλογα με την αξία) μπορεί να επιβάλλεται σε εισαγόμενα αγαθά που παράγονται από οποιαδήποτε χώρα πουλάει άμεσα ή έμμεσα ή παραδίδει πετρέλαιο στην Κούβα», αναφέρει το κείμενο του εκτελεστικού διατάγματος, που δημοσιοποιήθηκε από τον Λευκό Οίκο.

Ο όρος ad valorem σημαίνει ότι οι επιπλέον δασμοί θα είναι κυμαινόμενοι και θα υπολογίζονται ανάλογα με τις εκτιμώμενες τιμές πώλησης των αγαθών.

Η απόφαση αυτή, με σκοπό να κλιμακωθεί ακόμη περισσότερο η πίεση που ασκεί η Ουάσιγκτον στη νήσο υπό κομμουνιστική κυβέρνηση, βασίζεται στην ανακήρυξη από τον Ντόναλντ Τραμπ κατάστασης «έκτακτης ανάγκης» εξαιτίας της «εξαιρετικής απειλής» που εγείρει η Κούβα για την αμερικανική «εθνική ασφάλεια», πάντα κατά το διάταγμα.

