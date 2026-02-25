Λασίθι: Ανατροπή νταλίκας στον ΒΟΑΚ - Έπεσε στο αντίθετο ρεύμα
Από το περιστατικό δεν έχει σημειωθεί κάποιος τραυματισμός
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (25/02), στο τμήμα του ΒΟΑΚ από τη Σητεία προς τον Άγιο Νικόλαο, στο Λασίθι, όταν νταλίκα ανετράπη υπό συνθήκες που διερευνώνται.
Σύμφωνα με τις πρώτες εικόνες, το βαρύ όχημα εξετράπη της πορείας του και κατέληξε ανεστραμμένο στο οδόστρωμα στο αντίθετο ρεύμα, προκαλώντας αναστάτωση στην κυκλοφορία των διερχόμενων οχημάτων.
Σύμφωνα με το cretalive.gr δεν έχει σημειωθεί κάποιος τραυματισμός.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:57 ∙ LIFESTYLE
Πέθανε ο ράπερ Oliver "Power" Grant, ιδρυτικό μέλος των Wu-Tang Clan
19:58 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Συναγερμός στη Λάρισα: Εξαφάνιση 38χρονου άνδρα στο Κιλελέρ
06:40 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ