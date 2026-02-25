Κρήτη: Κτηνοτρόφος έβαψε κόκκινα τα πρόβατά του για να μην του τα κλέβουν
Η πρακτική αυτή χρησιμοποιείται εδώ και αρκετά χρόνια στην Κρήτη, για να αποφεύγονται οι ζωοκλοπές
Με κόκκινη μπογιά έβαψε τα πρόβατά του κτηνοτρόφος στην Κρήτη, για να μην του τα κλέβουν.
Σύμφωνα με την ομάδα «Δια-SOS-τε τη Μεσαρά», η συγκεκριμένη τακτική εφαρμόζεται ως μέτρο αποτροπής, καθώς τα βαμμένα ζώα είναι άμεσα αναγνωρίσιμα και δυσκολότερα μπορούν να πουληθούν χωρίς να εντοπιστούν.
Η πρακτική αυτή χρησιμοποιείται εδώ και αρκετά χρόνια στην Κρήτη, για να αποφεύγονται οι ζωοκλοπές.
