Συγκλονίζει ο Κώστας Θεοφίλου: «Τα πρόβατά μου γιατρεύτηκαν - Τζάμπα θα μου τα σκοτώσουν»

Τι λέει στο Newsbomb ο κτηνοτρόφος που υπέστη εγκεφαλικό μαθαίνοντας ότι τα 450 πρόβατα από το κοπάδι του, που ανήκουν στη φυλή Ρουμλουκίου, πρέπει να θανατωθούν

Σωτήρης Σκουλούδης

Ο κτηνοτρόφος Κώστας Θεοφίλου από το Μικρό Μοναστήρι Θεσσαλονίκης αποτελεί πια το σύμβολο τραγικότητας αυτής της πρωτοφανούς κατάστασης που έχει προκαλέσει η επιδημία της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Ο ίδιος, υπέστη εγκεφαλικό στο άκουσμα της είδησης πως θα πρέπει να θανατώσει ολόκληρο το κοπάδι του αποτελούμενο από 450 πρόβατα, και εξερχόμενος από το νοσοκομείο, διαπιστώνει ότι ο εφιάλτης είναι πραγματικότητα.

Μέχρι τελευταία στιγμή και ενόψει της αυριανής ημέρας όπου το κλιμάκιο θα επισκεφτεί τη φάρμα του για να θανατώσει το κοπάδι, ο ίδιος τα ταΐζει και τα φροντίζει. «Θα τα στείλω τα πρόβατα νηστικά; Εγώ θα σηκωθώ από τις 4 ώρα το πρωί, να τα στείλω τα πρόβατα χορτάτα».

Ο Κώστας Θεοφίλου ξεσπά για ακόμη μια φορά, αυτή τη φορά με δηλώσεις του στο Newsbomb όμως θέτει μια άλλη διάσταση, αναφέροντας ότι τα πρόβατά του θα θανατωθούν άδικα!

«Τα πρόβατά μου έχουν θεραπευτεί, εδώ κι έναν μήνα δεν έχουν κανένα σύμπτωμα της αρρώστιας, έχει επιτευχθεί η ανοσία της αγέλης. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να τα θανατώσουν», αναφέρει, ενώ σημειώνει ότι έχει ζητήσει να γίνει κτηνιατρική εξέταση για να διαπιστωθεί η κατάστασή τους, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί.

«Προτιμούν να έρθουν να τα θανατώσουν. Δεν καταλαβαίνω, εγώ βοσκός και αγράμματος και κατάφερα να θεραπεύσω τα πρόβατά μου, αυτοί οι επιστήμονες οι κτηνίατροι που πληρώνονται για αυτό, η μόνη τους λύση είναι να τα σκοτώνουμε», αναρωτιέται, με φανερή την απόγνωση στη φωνή του.

«Εγώ θα σηκωθώ να φύγω από εδώ με την οικογένειά μου. Έρχονται πολύ δύσκολες καταστάσεις για όλους να ξέρετε – όπου δεν υπάρχει το φαϊ, έρχονται θεομηνίες. Θα το δείτε και στα ΑΤΜ σας στην Αθήνα», προσθέτει καταβεβλημένος.

Γιατί είναι σπάνια τα πρόβατα της οικογένειας Θεοφίλου

Τα πρόβατα του κτηνοτρόφου από τη Θεσσαλονίκη ανήκουν σε μία ιστορική φυλή, αυτή του Ρουμλουκίου, που είναι και προστατευόμενη, καθώς είναι φυλή προς εξαφάνιση. Πήρε το όνομά της από την ομώνυμη περιοχή της Ημαθίας, όπου εγχώρια πεδινά πρόβατα διασταυρώθηκαν με κοπάδια Αλβανών νομάδων. Για δεκαετίες, η φυλή απλωνόταν σε μεγάλο τμήμα της Βόρειας Ελλάδας, σιγά-σιγά όμως, άρχισε να μειώνεται ο πληθυσμός της.

Η συγκεκριμένη φυλή προβάτων είναι πολύ ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες. Η μοναδική ενδεχομένως στη χώρα μας.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό τους είναι ότι μπορούν να τραφούν μόνο με βοσκή. Ιδιαιτερότητες παρουσιάζουν και στα εξωτερικά χαρακτηριστικά τους. Για παράδειγμα, το κριάρι έχει μαύρα στίγματα στο κεφάλι. Κτηνοτρόφοι τονίζουν ότι αν θανατωθούν τα πρόβατα του κ. Κώστα δεν γνωρίζουν να υπάρχει άλλο κοπάδι της ιστορικής φυλής στην Ελλάδα!

