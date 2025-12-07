Πήρε εξιτήριο ο κτηνοτρόφος που κατέρρευσε – «Πέρασε εγκεφαλικό», αναφέρει η γυναίκα του

«Οι γιατροί μάς είπαν ότι δεν πρέπει να εκνευρίζεται, να ταράζεται, να συγχίζεται. Πέρασε εγκεφαλικό», είπε η γυναίκα του κτηνοτρόφου που δεν άντεξε τη στενοχώρια καθώς αποχαιρέτησε τα 450 πρόβατά του λόγω κρουσμάτων ευλογιάς.

«Πρώτα η οικογένεια και μετά όλα τα άλλα, είναι (σ.σ. στενάχωρη και στρεσογόνα) όλη αυτή η κατάσταση που περνάμε από τις 6 του μήνα. Δηλαδή, μας είναι πολύ ψυχοφθόρο. Αυτό που περνάμε εμείς, άσ’ το καλύτερα», συμπλήρωσε, μιλώντας στο STAR.

Ο κτηνοτρόφος από την κεντρική Μακεδονία είχε ένα κοπάδι πρόβατα σπάνιας ντόπιας ράτσας, το οποίο αναγκάστηκε να θανατωθεί. Ο άνδρας συγκίνησε όταν με δάκρυα στα μάτια τα αποχαιρέτησε.

«Είναι σαν να μας σκοτώνουν τα παιδιά μας, ένα – ένα μπροστά μας», είχε επισημάνει. Ο κτηνοτρόφος από το Μικρό Μοναστήρι Θεσσαλονίκης είχε εδώ και πολλές δεκαετίες το τελευταία καθαρόαιμο κοπάδι προβάτων της ντόπιας ιστορικής φυλής Ρουμλουκίου.

«Τα φύλαξα από την πείνα και τους λύκους, από τα πάντα τα φύλαξα. Όταν θα φύγουν τα πρόβατά μου, κάνετε ό,τι θέλετε», ακούγεται να λέει στο βίντεο με λυγμούς, τονίζοντας παράλληλα ότι «εγώ δεν γονάτισα ποτέ, δεν δούλεψα ποτέ για άλλον. Αυτό το φονικό, εγώ είμαι αθώος, καθαρός, είμαι καθαρός από αυτό το φονικό, εγώ τα φύλαξα. Θέλω να κάνω το βίντεο για ανάμνηση. Δεν έχω κλάψει ποτέ στη ζωή μου, δεν έχω γονατίσει».

