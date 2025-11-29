Κώστας Τσιάρας: Κανένας έντιμος αγρότης και κτηνοτρόφος δεν θα αδικηθεί

Όλα όσα ανέφερε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και τον πρωτογενή τομέα

Newsbomb

Κώστας Τσιάρας: Κανένας έντιμος αγρότης και κτηνοτρόφος δεν θα αδικηθεί
Ο Κώστας Τσιάρας
Αρχείου - Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τη διαβεβαίωση ότι όλοι οι δικαιούχοι θα λάβουν τα ποσά που πραγματικά δικαιούνται, έδωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, αναφερόμενος στις αντιδράσεις αγροτών και κτηνοτρόφων για τις χαμηλότερες από τις αναμενόμενες επιδοτήσεις που εκταμίευσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο υπουργός εξήγησε ότι η φετινή χρονιά είναι «μεταβατική» για τον Οργανισμό, λόγω του νέου υβριδικού συστήματος πληρωμών και των αλλαγών που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όμως τόνισε, ότι «κανένας έντιμος αγρότης και κανένας έντιμος κτηνοτρόφος δεν θα αδικηθεί».

Γιατί προκλήθηκαν προβλήματα στις πληρωμές

Ο υπουργός ανέλυσε ότι τα χαμηλότερα ποσά οφείλονται σε τρεις κατηγορίες προβλημάτων:

  1. Μη επιλέξιμες εκτάσεις. Λόγω αυστηρότερουπλαισίου που ζήτησε η Ε.Ε., «κάποιες εκτάσεις κρίθηκαν μη επιλέξιμες».
  2. Αναντιστοιχίες σε ΚΑΕΚ. Περίπου 15.000 αγροτεμάχια σε Σέρρες, Δράμα και Θεσσαλονίκη δεν έλαβαν επιδότηση, καθώς «υπήρξε αναντιστοιχία στους αριθμούς ΚΑΕΚ» με την ταυτότητα του ακινήτου.
  3. 13.000 κτηνοτρόφοι εκτός επιλέξιμων βοσκοτόπων. Παρότι είχαν νόμιμα παραστατικά, «δεν υπήρχε δυνατότητα να ενταχθούν σε επιλέξιμους βοσκοτόπους».

Για όλες τις περιπτώσεις, «από τη Δευτέρα θα ξεκινήσει η διαδικασία ενστάσεων – αίτησης θεραπείας», ώστε να διορθωθούν τα λάθη και να πιστωθούν τα ποσά.

Επιπλέον, ο υπουργός επιβεβαίωσε ότι 363 εκατ. ευρώ έχουν ήδη πιστωθεί, ωστόσο παραδέχθηκε ότι υπήρξαν καθυστερήσεις, τονίζοντας ότι αυτές σχετίζονται με τη μεγάλη μεταρρύθμιση στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Είναι μια χρονιά με συνέπειες. Υπάρχουν καθυστερήσεις, αλλά είναι αναγκαία η μετάβαση στη νέα εποχή διαφάνειας και δικαιοσύνης», σημείωσε.

Δύσκολη περίοδος για τον πρωτογενή τομέα

Ο υπουργός, μιλώντας στην ΕΡΤ, αναγνώρισε ότι η χρονιά είναι δύσκολη για τον πρωτογενή τομέα, με χαμηλές τιμές, αυξημένο κόστος και επιπτώσεις από την κλιματική κρίση. Όπως ανέφερε: «Είναι ευρωπαϊκό ζήτημα. Όλες οι χώρες βιώνουν τεράστια πίεση στον πρωτογενή τομέα».

Υπενθύμισε ωστόσο ότι η κυβέρνηση έχει λάβει μέτρα μείωσης κόστους, όπως:

  • αύξηση κατά 50% της επιστροφής ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο,
  • μείωση ΦΠΑ σε εφόδια (από 13% στο 6%) και αγροτικά μηχανήματα (από 24% στο 13%),
  • φθηνό αγροτικό ρεύμα.

Ο υπουργός έθεσε το ευρύτερο ζήτημα του ρόλου της ευρωπαϊκής γεωργίας: «Θέλουμε τον πρωτογενή τομέα για επισιτιστική επάρκεια; Για ποιοτικά προϊόντα; Ή για κοινωνική συνοχή;».

Υπογράμμισε επίσης ότι οι επερχόμενες εμπορικές συμφωνίες, αλλά και η ένταξη της Ουκρανίας, που διαθέτει το «25% των καλλιεργήσιμων εδαφών της Ευρώπης», θα επηρεάσουν καθοριστικά τον ευρωπαϊκό πρωτογενή τομέα.

Για την ευλογιά των αιγοπροβάτων

Απαντώντας στα αιτήματα των κτηνοτρόφων, αναφορικά με την πανδημία της ευλογιάς των αιγοπροβάτων ο υπουργός υπενθύμισε:

  • τη γενναία αποζημίωση απώλειας εισοδήματος για κοπάδια που θανατώθηκαν,
  • την ενεργοποίηση του Μέτρου 23, που «θα πληρωθεί τις επόμενες ημέρες» με ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους.

Τέλος, ερωτηθείς περί αστοχιών στη διαχείριση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, ο υπουργός απάντησε: «Δεν θα δεχθώ ότι υπήρχαν αστοχίες», παραπέμποντας την αξιολόγηση στην Εθνική Επιστημονική Επιτροπή και τόνισε ότι απαιτείται «απόλυτη συνεργασία υπουργείου, Περιφερειών και κτηνοτρόφων» για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:13ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Αναβλήθηκε η συνάντηση Ομπράντοβιτς - Παρτιζάν | Παραμένει αβέβαιο το μέλλον του «Ζοτς»

12:09ΚΟΣΜΟΣ

Κιμ Καρντάσιαν: Ο εγκέφαλός της έχει «χαμηλή δραστηριότητα» μετά τη διάγνωση ανευρύσματος - «Δεν το δέχομαι»

12:00ΕΛΛΑΔΑ

Σοκαριστική καταγγελία φοιτήτριας στην Κρήτη: Αλλοδαπός κάθισε δίπλα της και έβλεπε πορνογραφικά βίντεο στο κινητό του

11:52ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Τρελή πορεία αυτοκινήτου στην Πύργου-Πατρών - Στο νοσοκομείο ο οδηγός

11:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Εκτός έδρας αποστολή στην Ηλιούπολη για την Καλαμάτα

11:44ΚΟΣΜΟΣ

Χονγκ Κονγκ: Εκστρατεία κατά του κινδύνου πυρκαγιάς στους ουρανοξύστες ξεκίνησε η Κίνα - Τουλάχιστον 128 οι νεκροί

11:36ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία στις 3 Δεκεμβρίου στις λαϊκές αγορές

11:30ΕΘΝΙΚΑ

Το άγνωστο 122 ελληνικό τάγμα του αμερικανικού στρατού, ο θρυλικός ταγματάρχης Κλάινος και η εντολή Χίλτερ να σφαγιάζονται μέχρι τον τελευταίο άντρα

11:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιάρας: Κανένας έντιμος αγρότης και κτηνοτρόφος δεν θα αδικηθεί – Από Δευτέρα οι ενστάσεις για τις επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ

11:19ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Adel: Καταστροφές στη Θάσο από τις έντονες βροχοπτώσεις - Ξηλώθηκαν δρόμοι, πλημμύρισαν σπίτια - Βίντεο

11:07ΚΟΣΜΟΣ

Πάπας Λέων: Έβγαλε τα παπούτσια του, αλλά δεν προσευχήθηκε στο Μπλε Τζαμί - Δείτε βίντεο

11:02ΚΟΣΜΟΣ

Τζάκι Κένεντι: Στο «σφυρί» το παλτό από τη βραδιά των εκλογών του 1960

10:53ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Χάρη στον καταδικασμένο για ναρκωτικά πρώην πρόεδρο της Ονδούρας θα απονείμει ο Τραμπ

10:53ΚΟΣΜΟΣ

Καθηλώνονται χιλιάδες Airbus: Η τρομακτική πτήση της JetBlue με την αιφνίδια πτώση και τους 15 τραυματίες που άλλαξε τα πάντα για 6.000 αεροσκάφη

10:48ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός μηχανής στην Αθήνα τυλίχτηκε με μεμβράνη για να μη βραχεί

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Επιχειρηματίας καταδικάστηκε για υπόθεση revenge porn

10:34ΚΟΣΜΟΣ

Ιδιοκτήτης πιτσαρίας έβριζε 16 Ταϊβανούς τουρίστες επειδή παρήγγειλαν 5 πίτσες

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Γκάφα στα Γιαννιτσά: Αντί για χριστουγεννιάτικα λαμπάκια άναψαν πινακίδα... «Χριστός Ανέστη» - Viral η φωτογραφία

10:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανοιχτά την Κυριακή τα καταστήματα - Ποια σούπερ μάρκετ θα λειτουργήσουν

10:12ΥΓΕΙΑ

Τα μεγάλα γιορτινά τραπέζια μπορεί να οδηγήσουν σε καρδιακή προσβολή - Πώς να την αποφύγετε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:53ΚΟΣΜΟΣ

Καθηλώνονται χιλιάδες Airbus: Η τρομακτική πτήση της JetBlue με την αιφνίδια πτώση και τους 15 τραυματίες που άλλαξε τα πάντα για 6.000 αεροσκάφη

11:30ΕΘΝΙΚΑ

Το άγνωστο 122 ελληνικό τάγμα του αμερικανικού στρατού, ο θρυλικός ταγματάρχης Κλάινος και η εντολή Χίλτερ να σφαγιάζονται μέχρι τον τελευταίο άντρα

11:19ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Adel: Καταστροφές στη Θάσο από τις έντονες βροχοπτώσεις - Ξηλώθηκαν δρόμοι, πλημμύρισαν σπίτια - Βίντεο

06:10ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: «Τον σκότωσαν και τον κρέμασαν για να φανεί αυτοκτονία» - Η μητέρα του 29χρονου λιμενικού σπάει τη σιωπή της

12:00ΕΛΛΑΔΑ

Σοκαριστική καταγγελία φοιτήτριας στην Κρήτη: Αλλοδαπός κάθισε δίπλα της και έβλεπε πορνογραφικά βίντεο στο κινητό του

09:52ΕΛΛΑΔΑ

Αναβάθμιση των υπαξιωματικών σχεδιάζει το Πεντάγωνο - Αυξήσεις σε μισθούς και ενίσχυση του διακριτού τους ρόλου

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Γκάφα στα Γιαννιτσά: Αντί για χριστουγεννιάτικα λαμπάκια άναψαν πινακίδα... «Χριστός Ανέστη» - Viral η φωτογραφία

07:59WHAT THE FACT

Το μυστήριο της Νήσου του Πάσχα λύθηκε: Ποιο κατασκεύασαν τελικά τα μυστηριώδη αγάλματα

06:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται νέο πρόγραμμα για ανακαίνιση παλαιών κατοικιών - Έως 90% θα φτάσει η επιδότηση

11:36ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία στις 3 Δεκεμβρίου στις λαϊκές αγορές

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα :Από το «θέλω να τιμωρηθώ» στο «δε θυμάμαι» - Η πρώτη αντίδραση του γιου της ηλικιωμένης για την καθ ομολογίαν φόνισσα σύντροφό του

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Ιδιοφυία στα… 14: Σχεδίασε το πιο δυνατό σχέδιο οριγκάμι στον κόσμο και κέρδισε 25.000 δολάρια

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Νυχτερινό «χτύπημα» στην Αθήνα - Έπεσαν δέντρα, πλημμύρισαν δρόμοι από βροχή και χαλάζι - Πού θα «στοχεύσει» σήμερα

11:07ΚΟΣΜΟΣ

Πάπας Λέων: Έβγαλε τα παπούτσια του, αλλά δεν προσευχήθηκε στο Μπλε Τζαμί - Δείτε βίντεο

11:52ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Τρελή πορεία αυτοκινήτου στην Πύργου-Πατρών - Στο νοσοκομείο ο οδηγός

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Επιχειρηματίας καταδικάστηκε για υπόθεση revenge porn

09:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης - Πέτεγκεμ, στην κούρσα για το Eurogroup: Πώς ένας Έλληνας υπουργός διεκδικεί τη θέση

10:12ΥΓΕΙΑ

Τα μεγάλα γιορτινά τραπέζια μπορεί να οδηγήσουν σε καρδιακή προσβολή - Πώς να την αποφύγετε

07:20ΚΟΣΜΟΣ

Airbus: Αναγκαστική προσγείωση με 15 τραυματίες προκάλεσε την καθήλωση 6.000 αεροσκαφών

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Φλώρινα: Σπίτι με 20.000 λαμπάκια «μεταμορφώνεται» στο σπίτι του Άι Βασίλη κάθε Χριστούγεννα – Πώς πληρώνεται ο λογαριασμός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ