Χατζηδάκης: «Οι ειλικρινείς αγρότες θα πάρουν περισσότερες επιδοτήσεις»

«Το βασικό μήνυμα είναι ότι η χώρα δεν θα χάσει ούτε 1 ευρώ από τις αγροτικές επιδοτήσεις και με το καινούργιο σύστημα, που έχει συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα πράγματα θα λειτουργήσουν προς όφελος των ειλικρινών αγροτών οι οποίοι θα εισπράξουν περισσότερα. Αυτό έχει και ένα κοινωνικό πρόσημο. Διότι τόσο καιρό συζητούμε το θέμα και το αίτημα είναι να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα των αθέμιτων πρακτικών. Και αυτό επιχειρούμε να κάνουμε». Αυτό τόνισε σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξη στην τηλεόραση του AΝΤ1, αναφορικά με το νέο σύστημα καταβολής και ελέγχου των αγροτικών επιδοτήσεων, που εφαρμόζεται από φέτος και σε πλήρη έκταση από το 2026.

Ο κ. Χατζηδάκης επανέλαβε ότι με την εφαρμογή των τεκμηρίων, που έχουν συμφωνηθεί τόσο για την αγροτική παραγωγή (ΑΤΑΚ, ΚΑΕΚ), όσο και για την κτηνοτροφία (τιμολόγια αγοράς ζωοτροφών και πώλησης γάλακτος και κρέατος), η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης θα είναι μειωμένη κατά 113 εκατομμύρια ευρώ.

Ωστόσο το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί με την εκκαθάριση θα είναι ίδιο με πέρυσι, καθώς τα χρήματα αυτά θα ανακατανεμηθούν στους αγρότες που έχουν κάνει ειλικρινείς δηλώσεις. Επιπλέον 2.000 αγρότες -μεταξύ αυτών και εκείνοι που έχει εντοπίσει η οικονομική αστυνομία- εξαιρούνται από την καταβολή της προκαταβολής ενώ άλλοι 44.000 παραπέμπονται για περαιτέρω έλεγχο.

«Κάνουμε αυτό που επιτάσσει ο νόμος. Δεν μπορεί από τη μία πλευρά η οικονομική αστυνομία να έχει παγώσει τα περιουσιακά στοιχεία ενός παραγωγού κι εμείς από την άλλη πλευρά να πληρώνουμε. Αν ήταν να καταλήξουμε στα ίδια αποτελέσματα, δεν υπήρχε λόγος να κάνουμε την μεταρρύθμιση», ανέφερε χαρακτηριστικά. Μετέφερε δε τη διαβεβαίωση των αρμοδίων στελεχών ότι είναι θέμα ωρών να πιστωθεί, εντός της ημέρας, η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημείωσε ότι οι πληρωμές προς τους αγρότες συνολικά το 2025 θα φτάσουν στα 3,7 δισ. ευρώ, ενώ μόνο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα καταβληθούν 3,3 δισ. έναντι 2,7 δισ. πέρυσι, καθώς οι πληρωμές από τον δεύτερο πυλώνα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, που αφορά τον εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων θα φτάσουν σε επίπεδο ρεκόρ.

Αναφερόμενος σε τρία ειδικότερα ζητήματα ο κ. Χατζηδάκης εξήγησε ότι:

«Για 13.000 κτηνοτρόφους σε 4-5 νομούς της χώρας, οι οποίοι αδικούνται από τον μαθηματικό τύπο με τον οποίο καθορίζονται φέτος οι επιδοτήσεις, όπως είπαμε και χθες, θα υπάρξει συμπληρωματική πληρωμή το ταχύτερο δυνατόν με βάση τα τεκμήρια των τιμολογίων πώληση γάλακτος, κρέατος και αγοράς ζωοτροφών προκειμένου να μην αδικούνται καθόλου σε σχέση με συναδέλφους τους σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Για τα κοφτολίβαδα, που καλλιεργούνται για κάποιες χρονικές περιόδους εντός του έτους με αποτέλεσμα σε ορισμένες περιπτώσεις να μην απεικονίζονται ως καλλιέργειες από τις δορυφορικές εικόνες, θα δοθεί η δυνατότητα στους αγρότες να κάνουν ενστάσεις υποβάλλοντας παλαιότερες εικόνες από δορυφόρους. Όσοι δικαιωθούν προφανώς θα πληρωθούν.

Δυνατότητα διόρθωσης παρέχεται και για τους αγρότες που δεν διαθέτουν ΑΤΑΚ και δήλωσαν ΚΑΕΚ ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, λανθασμένα ΚΑΕΚ».

Σε ερώτηση για τα αγροτικά μπλόκα ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε εξάλλου: «Δεν αμφισβητείται ότι ο αγροτικός κόσμος έχει προβλήματα. Τη μια ο παγετός, την άλλη η ευλογιά, τα διαχειριστικά προβλήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε με κάθε τρόπο. Έγινε ένας αγώνας δρόμου για την ανάταξη της κατάστασης, την επίτευξη συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το καινούργιο πλαίσιο και την κανονικοποίηση των πληρωμών». «Στις 20 Οκτωβρίου ολοκληρώθηκε η υποβολή των δηλώσεων και σήμερα, 28 Νοεμβρίου, γίνονται πληρωμές. Και θα ακολουθήσουν και άλλες, σημαντικού ύψους (1,2 δισ.) πληρωμές μέχρι το τέλος του χρόνου. Γιατί μας ενδιαφέρει να στηριχθούν οι πραγματικοί παραγωγοί» επεσήμανε κλείνοντας.

Διαβάστε επίσης