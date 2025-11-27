Κωστής Χατζηδάκης: €1,2 δισ. σε αγρότες μέχρι το τέλος του 2025 - Από την Παρασκευή οι πληρωμές 

Ο Κωστής Χατζηδάκης ανακοίνωσε τη μαζική εκκίνηση πληρωμών, περιγράφοντας παράλληλα το φιλόδοξο σχέδιο για το νέο σύστημα επιδοτήσεων

Αρχείου - Eurokinissi
Πληρωμές ύψους άνω των 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ προς τους αγρότες, ανακοίνωσε ότι θα καταβληθούν μέχρι το τέλος του 2025 ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη, οι πληρωμές ξεκινούν αύριο, Παρασκευή (28/11) και αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί πριν το τέλος του τρέχοντος έτους.

Σημαντική αύξηση πληρωμών μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τόνισε ότι το 2025, μέσω του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), αναμένεται να καταβληθούν συνολικά 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό αυξημένο σε σχέση με τα 2,7 δισ. ευρώ που καταβλήθηκαν το 2024.

Ανέφερε επίσης ότι μέχρι τις 26 Νοεμβρίου είχαν ήδη καταβληθεί 1,9 δισ. ευρώ, ενώ επιπλέον 538 εκατ. ευρώ θα εκταμιευθούν εντός των επόμενων ημερών.

Σχολιάζοντας το γεγονός ότι το ποσό που καταβάλλεται φέτος ανέρχεται στο 75% σε σύγκριση με πέρυσι, ο κ. Χατζηδάκης διευκρίνισε: «Το ποσό που θα καταβληθεί τελικά θα είναι ίδιο με το περσινό, αλλά θα καταβληθεί με διαφορετικό τρόπο. Τα χρήματα που θα περισσέψουν θα ανακατανεμηθούν πολύ σύντομα υπέρ των ειλικρινών δηλώσεων».

Εκτός από το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών, ο κ. Χατζηδάκης παρουσίασε και τις βασικές αρχές του σχεδίου μεταρρύθμισης του συστήματος επιδοτήσεων. «Δεν ήρθαμε ούτε να θριαμβολογήσουμε, δεν ήρθαμε όμως και για να συνδεθούμε και με ένα αφήγημα καταστροφολογίας» σημείωσε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο θα δομηθεί το νέο σύστημα.

Πώς φτάσαμε στο νέο σύστημα

«Ξεκίνησε εδώ και μήνες ένας αγώνας δρόμου» όπως σημείωσε και ανέλυσε τα βήματα που υιοθετήθηκαν για τη μετάβαση στο νέο σύστημα.

  1. Η κυβέρνηση δεσμεύεται για την κατάργηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την ουσιαστική μεταρρύθμιση του συστήματος αγροτικών επιδοτήσεων
  2. Ξεκινάει τακτικές συναντήσεις με την Κομισιόν για ταχύτερη επίλυση διαχρονικών προβλημάτων
  3. Με νομοθετική ρύθμιση δίνει πρόσβαση στην ΑΑΔΕ για όλα τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ
  4. Ξεκινούν σταδιακά οι πληρωμές για εκκρεμή και παλαιότερα προγράμματα,
    μετά από αυστηρούς ελέγχους
  5. Καταρτίζεται και κατατίθεται στις 4/11 το νέο Σχέδιο Δράσης για τις αγροτικές
    επιδοτήσεις -
  6. Εγκρίνεται από την Κομισιόν στις 19/11 το νέο Σχέδιο Δράσης για τις αγροτικές επιδοτήσεις
  7. Τίθεται σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

Στη συνέχεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το Σχέδιο Δράσης για τις αγροτικές επιδοτήσεις.

Τι κερδίζουν οι αγρότες από το νέο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου

Περιγράφοντας τα οφέλη του νέου συστήματος, ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε πως πρόκειται για:

  • Αξιόπιστο και διαφανές σύστημα διαχείρισης και ελέγχων των αγροτικών επιδοτήσεων, απολύτως σύμφωνο με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, ώστε από εδώ και πέρα να μην έχουμε νέες εμπλοκές σε πληρωμές ή νέα πρόστιμα προς τη χώρα.
  • Κοινωνική δικαιοσύνη στην κατανομή των αγροτικών επιδοτήσεων: Οι επιδοτήσεις θα κατανέμονται με βάση τα πραγματικά, αδιαμφισβήτητα, δεδομένα του κάθε γεωργού και κτηνοτρόφου - οι ειλικρινείς γεωργοί και κτηνοτρόφοι θα κερδίσουν περισσότερα.
  • Δεν πρόκειται να χαθεί ούτε ένα ευρώ από τα κοινοτικά χρήματα που αναλογούν στη χώρα: Οι ειλικρινείς στις δηλώσεις τους γεωργοί και κτηνοτρόφοι θα πάρουν συνολικά μεγαλύτερη επιδότηση από τα προηγούμενα χρόνια, καθώς θα υπάρξει «δεύτερη κατανομή» των κοινοτικών πόρων με τα πλεονάζοντα.

«Οι συνεπείς θα λαμβάνουν περισσότερα» εξήγησε ο κ. Χατζηδάκης.

Υβριδικό μεταβατικό σύστημα πληρωμών και ελέγχων για το 2025

  • Υποχρεωτική δήλωση του ΑΤΑΚ για τα αγροτεμάχια και του ΚΑΕΚ για μικρά αγροτεμάχια έως 20 στρέμματα, για τον υπολογισμό των αγροτικών εκτάσεων και για την αντιμετώπιση των φαινομένων των εικονικών μισθωτηρίων και των καταπατήσεων.
  • Υπολογισμός του ζωικού κεφαλαίου, με βάση αντικειμενικά στοιχεία: τα τιμολόγια πώλησης γάλακτος κρέατος, καθώς και αγορών ζωοτροφών. Τα στοιχεία αντλούνται από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, από το MYDATA και τις Δηλώσεις Ε3. Όπου υφίστανται όλα τα στοιχεία, λαμβάνεται υπόψη ο υπολογισμός που αποτυπώνει τον μεγαλύτερο αριθμό ζώων.
  • Βοσκότοποι: Δεν μπορεί κανείς πλέον να ενεργοποιεί δικαιώματα σε βοσκότοπους που βρίσκονται εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από το μαντρί του. Οι ενισχύσεις δίνονται εκεί όπου πράγματι βόσκουν τα ζώα και παράγεται προϊόν.
  • Δικαίωμα ένστασης για τους γεωργούς και κτηνοτρόφους (ανακοινώσεις το προσεχές διάστημα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ).

