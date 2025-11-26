ΟΠΕΚΕΠΕ: Οριστικό τέλος στην «τεχνική λύση» – Νέο πλαίσιο

Αποσυνδέεται η έννοια του επιλέξιμου κτηνοτρόφου από την απλή ύπαρξη αριθμού ζώων 

Newsbomb

ΟΠΕΚΕΠΕ: Οριστικό τέλος στην «τεχνική λύση» – Νέο πλαίσιο
SOOC.
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οριστικό τέλος στο καθεστώς της "τεχνικής λύσης", που ισχύει εδώ και μια δεκαετία, θέτει η κυβέρνηση με τη δημοσίευση της ΚΥΑ για την «Κατανομή βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους της χώρας στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027», που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

"Η νέα απόφαση σηματοδοτεί τη μετάβαση σε κανόνες που στηρίζονται σε πραγματική παραγωγική δραστηριότητα, σε αντικειμενικά δεδομένα και σε πλήρως τεκμηριωμένες διαδικασίες, εξασφαλίζοντας ίσους όρους για όλους τους κτηνοτρόφους της χώρας", αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Όπως σημειώνεται, αποσυνδέεται η έννοια του επιλέξιμου κτηνοτρόφου από την απλή ύπαρξη αριθμού ζώων σε ένα μητρώο και συνδέεται άμεσα με την πραγματική παραγωγική δραστηριότητα.

Συγκεκριμένα, το άρθρο 3 προβλέπει ότι επιλέξιμος κτηνοτρόφος είναι εκείνος που διαθέτει «ενεργή κτηνοτροφική εκμετάλλευση», η οποία «ασκείται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους ενίσχυσης» και τεκμηριώνεται μέσω «αντικειμενικών διοικητικών και οικονομικών δεδομένων».

Τα δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του αριθμού των ζώων αντλούνται κυρίως από:

Στοιχεία παραδόσεων γάλακτος και κρέατος από το σύστημα «ΑΡΤΕΜΙΣ» του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ,

Στοιχεία τιμολόγησης παραδόσεων γάλακτος ή κρέατος ή ζωοτροφών, όπως προκύπτουν από το my DATA και

Στοιχεία εισοδήματος από τις φορολογικές δηλώσεις (Ε1 και Ε3)

Παράλληλα στην ΚΥΑ, και συγκεκριμένα στο άρθρο 6, θεσπίζονται οι νέοι κανόνες κατανομής των βοσκοτόπων.

Όπως επισημαίνει το ΥΠΑΑΤ "το νέο πλαίσιο βάζει τέλος σε φαινόμενα «απομακρυσμένης μεταφοράς» βοσκοτόπων και θέτει ως βασική αρχή ότι ο κτηνοτρόφος λαμβάνει έκταση «αποκλειστικά εντός της Περιφερειακής Ενότητας της κάθε σταβλικής εγκατάστασης». Μόνο σε περίπτωση έλλειψης διαθέσιμης έκτασης, η κατανομή μπορεί να γίνει σε όμορη Π.Ε.".

Επίσης, εφαρμόζονται ειδικές ρυθμίσεις για περιοχές με ιδιαίτερα γεωγραφικά χαρακτηριστικά:

Στις Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων η κατανομή γίνεται αποκλειστικά εντός της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας.

Η Κρήτη λειτουργεί ως ενιαίο σύνολο, με δυνατότητα κατανομής μεταξύ όλων των Περιφερειακών της Ενοτήτων.

Στην Αττική, η κατανομή μπορεί να γίνει σε όλες τις Π.Ε. της Περιφέρειας, καθώς και σε όμορες Π.Ε.(των όμορων Περιφερειών).

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:09ΚΟΣΜΟΣ

Σομαλία: Χερσαίες επιχειρήσεις των ΗΠΑ κατά του ISIS - Μάχες σε οχυρωμένες σπηλιές - Συμμετείχαν 100 αμερικανοί operators

21:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Βροχές, καταιγίδες και χαλάζι – Σε ποιες περιοχές θα είναι έντονα τα φαινόμενα

21:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Με Μουζακίτη και Γκαρθία η ενδεκάδα του Μεντιλίμπαρ

20:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Χωρίς Μπέλιγχαμ η ενδεκάδα του Αλόνσο

20:59ΕΛΛΑΔΑ

Την Παρασκευή το τελευταίο αντίο στον 19χρονο Ραφαήλ – Η σπαρακτική ανάρτηση του πατέρα του

20:49ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: «Μάθημα δημοκρατίας» η καταδίκη και φυλάκιση του Μπολσονάρου, λέει ο Λούλα

20:40ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στη Γαλλία: Ανώτερος κρατικός λειτουργός είχε «ναρκώσει» πάνω από 240 γυναίκες - Ήθελε να τις υποχρεώσει να ουρήσουν

20:37ΚΟΣΜΟΣ

Νέα έρευνα υποστηρίζει ότι ο Μπάτμαν μας κάνει... καλύτερους ανθρώπους

20:28ΚΑΙΡΟΣ

Αγρότες και κτηνοτρόφοι στα Χανιά ξεκινούν κινητοποιήσεις από την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου

20:25ΕΛΛΑΔΑ

Κόκκινος συναγερμός για λειψυδρία σε Πάτμο, Λέρο - Στα πρόθυρα υδροδοτικής κρίσης η Αττική

20:19ΜΠΑΣΚΕΤ

Εθνική Ελλάδας: Η 12άδα για τον αγώνα με τη Ρουμανία

20:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νίκολιτς: «Τον καλύτερο εαυτό μας, να είμαστε άψογοι αλλιώς θα τιμωρηθούμε»

20:12ΚΟΣΜΟΣ

Πύρινη κόλαση σε ουρανοξύστες στο Χονγκ Κονγκ: Ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 36 - 279 άτομα αγνοούνται

20:01ΚΟΣΜΟΣ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Ζητά την απαγόρευση των social media στα παιδιά κάτω των 16 ετών

19:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Με Τσιριβέγια κόντρα στη Στουρμ – Στην αποστολή ο Ισπανός

19:50ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Οριστικό τέλος στην «τεχνική λύση» – Νέο πλαίσιο

19:47ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση: Σοβαρά προβλήματα στους δρόμους της Αττικής - Αυξημένη κίνηση σε όλο το Λεκανοπέδιο

19:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Το γράμμα του Ομπράντοβιτς στον κόσμο της Παρτίζαν: «Αναλαμβάνω την ευθύνη, πάντα ένας από εσάς»

19:46ΚΟΣΜΟΣ

Ξάνθη: Αύριο απολογούνται 10 άτομα επειδή... ύψωσαν σιδερένιο Σταυρό που έγινε viral - βίντεο

19:31ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Κακή χρήση» του ChatGPT από τον 16χρονο οδήγησε στην αυτοκτονία του, λέει η OPEN AI

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:46ΚΟΣΜΟΣ

Ξάνθη: Αύριο απολογούνται 10 άτομα επειδή... ύψωσαν σιδερένιο Σταυρό που έγινε viral - βίντεο

19:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγριος καβγάς Γεωργιάδη με Κωνσταντοπούλου στη Βουλή - Προσωπικές αιχμές, βαριές κουβέντες - Βίντεο

18:29ΕΛΛΑΔΑ

«Πήγανε να δουν μια χειροβομβίδα»: Θρίλερ στη Ρόδο με τον θάνατο του 19χρονου - Τι λέει ο πατέρας του Ραφαήλ

18:53ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel - Κολυδάς: Οι περιοχές στο «μάτι» ισχυρών καταιγίδων

20:40ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στη Γαλλία: Ανώτερος κρατικός λειτουργός είχε «ναρκώσει» πάνω από 240 γυναίκες - Ήθελε να τις υποχρεώσει να ουρήσουν

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Οι 11 περιοχές που θα «χτυπήσει» - Πότε είναι το επικίνδυνο 48ώρο

20:25ΕΛΛΑΔΑ

Κόκκινος συναγερμός για λειψυδρία σε Πάτμο, Λέρο - Στα πρόθυρα υδροδοτικής κρίσης η Αττική

23:37ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποια είναι η Καλλιόπη Σεμερτζίδου που παραιτήθηκε από συντονίστρια Κοινοτικών Πόρων της ΝΔ

19:47ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση: Σοβαρά προβλήματα στους δρόμους της Αττικής - Αυξημένη κίνηση σε όλο το Λεκανοπέδιο

21:45ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Εισάγεται νέο μάθημα σε Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο

17:50ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Το ηχητικό ντοκουμέντο από τη στιγμή της δολοφονίας - «Μην μου κάνεις κακό, δεν έχεις μάνα;»

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: Ζευγάρι εκτρέφει γάτες για να τις τρώει – «Αν το έκαναν κι’ άλλοι θα έπεφταν οι τιμές στο κρέας», ισχυρίζεται

20:59ΕΛΛΑΔΑ

Την Παρασκευή το τελευταίο αντίο στον 19χρονο Ραφαήλ – Η σπαρακτική ανάρτηση του πατέρα του

19:11ΜΠΑΣΚΕΤ

Ζέλικο Ομπράντοβιτς: Οριστική η αποχώρηση από την Παρτίζαν - Έμεινε στην Αθήνα

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Δομοκό: 50χρονος πέθανε μετά από τσίμπημα μέλισσας - Έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου τρέχοντας στο φαρμακείο

20:12ΚΟΣΜΟΣ

Πύρινη κόλαση σε ουρανοξύστες στο Χονγκ Κονγκ: Ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 36 - 279 άτομα αγνοούνται

12:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάος στην Εξεταστική μεταξύ Κωνστατοπούλου - Σεμερτζίδου: Είστε «μαϊμού αγρότες» - «Κανετε αντιπολιτευση στις πλάτες της οικογένειας μου» - Διακόπηκε η συνεδρίαση

16:41LIFESTYLE

Έλενα Πολυχρονοπούλου: «Τον είδα να μπαίνει με χειροπέδες μέσα στο σπίτι 35 μέρες πριν παντρευτούμε»

13:30ΚΟΣΜΟΣ

Ποια είναι πλέον η μεγαλύτερη πόλη στον κόσμο με σχεδόν 42 εκατ. κατοίκους - Η νέα κατάταξη του ΟΗΕ

17:07ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς: Αγόρι κατάφερε να περπατήσει για πρώτη φορά χάρη σε πρωτοποριακό μηχάνημα - Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ