Ένοχοι και οι 14 για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ - Ποινές με αναστολή

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο έκρινε ενόχους και τους 14 κατηγορούμενους στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ . Οι ποινές που επιβλήθηκαν κυμαίνονται από φυλάκιση δέκα έως δεκαοκτώ μηνών, όλες με τριετή αναστολή. Κατά την απαγγελία της απόφασης, η πρόεδρος του δικαστηρίου ανακοίνωσε ότι απορρίπτονται τα αιτήματα για αναγνώριση ελαφρυντικών, με μοναδική εξαίρεση τον 8ο κατηγορούμενο, στον οποίο αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας.

