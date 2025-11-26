Ένοχοι και οι 14 για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ - Ποινές με αναστολή
Η νέα δίκη για τις αμφισβητούμενες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ ξεκίνησε την Τετάρτη στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας
Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο έκρινε ενόχους και τους 14 κατηγορούμενους στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι ποινές που επιβλήθηκαν κυμαίνονται από φυλάκιση δέκα έως δεκαοκτώ μηνών, όλες με τριετή αναστολή.
Κατά την απαγγελία της απόφασης, η πρόεδρος του δικαστηρίου ανακοίνωσε ότι απορρίπτονται τα αιτήματα για αναγνώριση ελαφρυντικών, με μοναδική εξαίρεση τον 8ο κατηγορούμενο, στον οποίο αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας.
