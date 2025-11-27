ΟΠΕΚΕΠΕ: Πληρωμές ύψους 13,1 εκατ. ευρώ σε πάνω από 70.000 δικαιούχους

Σε πληρωμές 13,1 εκατ. ευρώ στους λογαριασμούς 70.652 δικαιούχων αγροτών προχώρησε ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ η πληρωμή αφορά:

Συνδεδεμένη ενίσχυση αιγοπρόβειου κρέατος 2024:

36.945 δικαιούχοι

10,159 εκατομμύρια ευρώ

Παρέμβαση Π3-711 Αντισταθμιστική ενίσχυση σε ορεινές περιοχές 2024:

22.228 δικαιούχοι

2,212 εκατ. ευρώ

Παρέμβαση Π3-712 σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς 2024:

9.724 δικαιούχοι

632.000 ευρώ

Παρέμβαση Π3-713 για περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα 2024: