ΟΠΕΚΕΠΕ: Πληρωμές ύψους 13,1 εκατ. ευρώ σε πάνω από 70.000 δικαιούχους
Σε καταβολές ύψους 13,1 εκατ. ευρώ προχώρησε ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).
Σε πληρωμές 13,1 εκατ. ευρώ στους λογαριασμούς 70.652 δικαιούχων αγροτών προχώρησε ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ η πληρωμή αφορά:
Συνδεδεμένη ενίσχυση αιγοπρόβειου κρέατος 2024:
- 36.945 δικαιούχοι
- 10,159 εκατομμύρια ευρώ
Παρέμβαση Π3-711 Αντισταθμιστική ενίσχυση σε ορεινές περιοχές 2024:
- 22.228 δικαιούχοι
- 2,212 εκατ. ευρώ
Παρέμβαση Π3-712 σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς 2024:
- 9.724 δικαιούχοι
- 632.000 ευρώ
Παρέμβαση Π3-713 για περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα 2024:
- 1.665 παραγωγοί
- 118.000 ευρώ
