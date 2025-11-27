ΟΠΕΚΕΠΕ: Πληρωμές ύψους 13,1 εκατ. ευρώ σε πάνω από 70.000 δικαιούχους

Σε καταβολές ύψους 13,1 εκατ. ευρώ προχώρησε ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).

Γιάννης Φιλιππάκος

Λεφτά σε αγρότες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε πληρωμές 13,1 εκατ. ευρώ στους λογαριασμούς 70.652 δικαιούχων αγροτών προχώρησε ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ η πληρωμή αφορά:

Συνδεδεμένη ενίσχυση αιγοπρόβειου κρέατος 2024:

  • 36.945 δικαιούχοι
  • 10,159 εκατομμύρια ευρώ

Παρέμβαση Π3-711 Αντισταθμιστική ενίσχυση σε ορεινές περιοχές 2024:

  • 22.228 δικαιούχοι
  • 2,212 εκατ. ευρώ

Παρέμβαση Π3-712 σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς 2024:

  • 9.724 δικαιούχοι
  • 632.000 ευρώ

Παρέμβαση Π3-713 για περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα 2024:

  • 1.665 παραγωγοί
  • 118.000 ευρώ

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Απαραίτητο το ΙΒΑΝ στο myAADE για την άμεση καταβολή επιστροφών και επιδοτήσεων

04:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πληρωμές ύψους 13,1 εκατ. ευρώ σε πάνω από 70.000 δικαιούχους

03:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday και Cyber Monday: Συμβουλές για ασφαλείς αγορές

03:24ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Αγριεύει η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες – Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο

03:00ΚΟΣΜΟΣ

Ιράκ: Μαζικές διακοπές ρεύματος από πλήγμα drone σε κοίτασμα αερίου του Κουρδιστάν

02:36ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο: Σε κρίσιμη κατάσταση οι δύο άνδρες της Εθνοφρουράς – Αφγανός ο ύποπτος της επίθεσης – Οργισμένη αντίδραση από Τραμπ

02:10ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,8 Ρίχτερ βόρεια της Κρήτης – Κοντά στο Ρέθυμνο το επίκεντρο

01:44ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 1Κ/2025: Τα οριστικά αποτελέσματα για τις 10 μόνιμες προσλήψεις στον ΟΦΥΠΕΚΑ (ΥΕ)

01:22ΚΟΣΜΟΣ

Πυρκαγιά στο Χονγκ Κονγκ: Τους 44 έφτασαν οι νεκροί – Εκατοντάδες εξακολουθούν να αγνοούνται – Δείτε live εικόνα

01:00ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Συμφωνία με το ΔΝΤ για νέο πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας ύψους 8,2 δισ. δολαρίων

00:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Συνέχεια στο ανοδικό σερί με ελπίδες για νέα μείωση των επιτοκίων

00:11ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Η PSV «σκόρπισε» τη Λίβερπουλ, η Άρσεναλ «λύγισε» την Μπάγερν

00:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης 3-4: Πάλεψε αλλά δεν μπορούσε να σταματήσει τον απίθανο Εμπαπέ - Βίντεο

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Θύμα απάτης επιχειρηματίας από έμπορο αυτοκινήτων - Του απέσπασε 40.000 ευρώ

23:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης 3-4 (Τελικό): Πάλεψε αλλά υπέκυψε στον απίθανο Εμπαπέ - Δείτε βίντεο

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Μιχάλης Χατζηγιάννης: Ακύρωσε τις εμφανίσεις του για λόγους υγείας

23:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague βαθμολογία: Το καλύτερο ρεκόρ ο Παναθηναϊκός AKTOR, υποχώρησε ο Ολυμπιακός

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Adel: Προβλήματα στο Αγρίνιο - Υπερχείλισε ρέμα στο Ζευγαράκι

23:33ΚΟΣΜΟΣ

Επίσκεψη Μακρόν στην Κίνα από 3 έως 5 Δεκεμβρίου

23:31ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο: Αντικρουόμενες πληροφορίες για την κατάσταση των δύο ανδρών της Εθνοφρουράς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:20LIFESTYLE

Από φυλακισμένη παίρνει το «πάνω χέρι» - Όσα θα γίνουν στο Grand Hotel

22:37ΕΛΛΑΔΑ

Δικηγόρος οικογένειας 19χρονου Ραφαήλ: Άμεσα ανακλαστικά Δένδια - Τι είπε στους τραγικούς γονείς

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Οι 11 περιοχές που θα «χτυπήσει» - Πότε είναι το επικίνδυνο 48ώρο

23:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague βαθμολογία: Το καλύτερο ρεκόρ ο Παναθηναϊκός AKTOR, υποχώρησε ο Ολυμπιακός

22:55ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: 50χρονη αποπειράθηκε να κρεμαστεί - Τη βρήκε ο σύντροφος της τελευταία στιγμή, την  επανέφεραν οι γιατροί 

19:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγριος καβγάς Γεωργιάδη με Κωνσταντοπούλου στη Βουλή - Προσωπικές αιχμές, βαριές κουβέντες - Βίντεο

21:48ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη για τον θάνατο του Αλβανού τραγουδιστή Shpat Kasapi - Έπαθε καρδιακή προσβολή στη σκηνή

21:45ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Εισάγεται νέο μάθημα σε Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο

13:30ΚΟΣΜΟΣ

Ποια είναι πλέον η μεγαλύτερη πόλη στον κόσμο με σχεδόν 42 εκατ. κατοίκους - Η νέα κατάταξη του ΟΗΕ

19:46ΚΟΣΜΟΣ

Ξάνθη: Αύριο απολογούνται 10 άτομα επειδή... ύψωσαν σιδερένιο Σταυρό που έγινε viral - βίντεο

02:10ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,8 Ρίχτερ βόρεια της Κρήτης – Κοντά στο Ρέθυμνο το επίκεντρο

17:46ΕΛΛΑΔΑ

Προμελετημένη η δολοφονία της 75χρονης στη Σαλαμίνα από τη νύφη - Εγκληματολόγος εξηγεί στο Newsbomb

16:41LIFESTYLE

Έλενα Πολυχρονοπούλου: «Τον είδα να μπαίνει με χειροπέδες μέσα στο σπίτι 35 μέρες πριν παντρευτούμε»

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: Ζευγάρι εκτρέφει γάτες για να τις τρώει – «Αν το έκαναν κι’ άλλοι θα έπεφταν οι τιμές στο κρέας», ισχυρίζεται

03:24ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Αγριεύει η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες – Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο

23:37ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποια είναι η Καλλιόπη Σεμερτζίδου που παραιτήθηκε από συντονίστρια Κοινοτικών Πόρων της ΝΔ

21:43ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Adel: Χτυπά την Κέρκυρα - Ήχησε το 112 - Ποτάμια οι δρόμοι - Ακυρώθηκαν πτήσεις

13:48ΚΟΣΜΟΣ

Γιγαντιαία ανακάλυψη σπάνιων γαιών ανοίγει τον δρόμο για νέο παγκόσμιο ηγέτη

18:29ΕΛΛΑΔΑ

«Πήγανε να δουν μια χειροβομβίδα»: Θρίλερ στη Ρόδο με τον θάνατο του 19χρονου - Τι λέει ο πατέρας του Ραφαήλ

06:04ΚΟΣΜΟΣ

Αυτό είναι το μεγαλύτερο διαμάντι του κόσμου: Είναι κατάμαυρο, πιθανόν «εξωγήινης» προέλευσης με τιμη πώλησης από 12 εκατ. - Ο τεχνίτης που το λάξεψε μιλά στο Newsbomb

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ