Κατέρρευσε ο κτηνοτρόφος που αποχαιρέτησε με δάκρυα τα 450 πρόβατά του - Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο

Νέο επεισόδιο στον δράμα που βιώνει ο κτηνοτρόφος από την κεντρική Μακεδονία που είδε το κοπάδι του να θανατώνεται έπειτα από κρούσματα ευλογιάς των προβάτων.

Ο κτηνοτρόφος από την κεντρική Μακεδονία είχε ένα κοπάδι πρόβατα σπάνιας ντόπιας ράτσας το οποίο όμως αναγκάστηκε να θανατωθεί, συγκίνησε όταν με δάκρυα στα μάτια τα αποχαιρέτισε.

Όπως φαίνεται ο άνδρας δεν άντεξε τη θλίψη και κατέρρευσε με αποτέλεσμα να νοσηλεύεται πλέον στο νοσοκομείο Γιαννιτσών με συμπτώματα εγκεφαλικού.

Ο κτηνοτρόφος που έχει τη φάρμα Θεοφίλου στην κεντρική Μακεδονία μίλησε στην κάμερα του καναλιού στο Youtube της οικογενειακής επιχείρησης με συγκλονιστικά λόγια.

Όπως είπε, είχε στη φάρμα του 450 πρόβατα μίας σπάνιας ράτσας που θα θανατωθούν λόγω της ευλογιάς. «Είναι σαν να μας σκοτώνουν τα παιδιά μας ένα-ένα μπροστά μας», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται ότι ο κτηνοτρόφος από το Μικρό Μοναστήρι Θεσσαλονίκης είχε εδώ και πολλές δεκαετίες το τελευταία καθαρόαιμο κοπάδι προβάτων της ντόπιας ιστορικής φυλής Ρουμλουκίου.

«Τα φύλαξα από την πείνα και τους λύκους από τα πάντα τα φύλαξα, όταν θα φύγουν τα πρόβατά μου, κάνετε ό,τι θέλετε», ακούγεται να λέει στο βίντεο ο κτηνοτρόφος με λυγμούς τονίζοντας παράλληλα: «εγώ δεν γονάτισα ποτέ, δεν δούλεψα ποτέ για άλλον. Αυτό το φονικό, εγώ είμαι αθώος, καθαρός, είμαι καθαρός από αυτό το φονικό, εγώ τα φύλαξα. Θέλω να κάνω το βίντεο για ανάμνηση. Εγώ δεν έχω κλάψει ποτέ στη ζωή μου, δεν έχω γονατίσει».