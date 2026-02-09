Red Bull Basement 2026: Από την Ελλάδα στη Silicon Valley - H επόμενη μεγάλη ιδέα ξεκινά εδώ

Καινοτόμα μυαλά από όλη την Ελλάδα καταθέτουν τις ιδέες τους διεκδικώντας μια θέση στον Παγκόσμιο Τελικό στη Silicon Valley των ΗΠΑ - το απόλυτο hub τεχνολογίας και επιχειρηματικότητας - και το μεγάλο έπαθλο των 100.000 δολαρίων

Red Bull Basement 2026: Από την Ελλάδα στη Silicon Valley - H επόμενη μεγάλη ιδέα ξεκινά εδώ
Αρκεί μία ιδέα για να κάνει τη διαφορά! To Red Bull Basement επιστρέφει στην Ελλάδα, και σε προσκαλεί να παρουσιάσεις την ιδέα που θα φέρει θετικό αντίκτυπο στο πανεπιστήμιο σου, την πόλη σου, την χώρα σου και που ξέρεις… ακόμα και στον κόσμο!

Οι αιτήσεις έχουν ήδη ανοίξει και κλείνουν την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026, με τον Εθνικό Τελικό να πραγματοποιείται αρχές Μαΐου (η ακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθεί σύντομα).

Η νικήτρια ομάδα, που θα προκριθεί από τον Εθνικό Τελικό της χώρας μας, θα προσκληθεί σε έναν καθηλωτικό Παγκόσμιο Τελικό στο τεχνολογικό και επιχειρηματικό κέντρο της Silicon Valley. Εκεί, θα διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο: χρηματοδότηση ύψους 100.000 δολαρίων για να αναπτύξει την ιδέα της, καθώς και ένα πακέτο επιπλέον πόρων και εργαλείων σχεδιασμένο να βοηθήσει στην εκκίνηση της επιχείρησής της.

Φέτος, το Red Bull Basement 2026, σε συνεργασία με τη Microsoft και την AMD, δίνει ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στη στήριξη της νέας γενιάς καινοτόμων μυαλών, συνδυάζοντας εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης με ανθρώπινη καθοδήγηση, ώστε να υλοποιήσουν με επιτυχία την ιδέα τους.

Πώς να συμμετάσχεις

Το Red Bull Basement 2026 απευθύνεται σε άτομα 18 ετών και άνω, μόνιμους κατοίκους της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, ομάδες ενός ή δύο ατόμων μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα www.redbull.com/basement και να υποβάλουν την αίτησή τους.

Το Red Bull Basement δεν βάζει όρια στη σκέψη σου! Εάν έχεις ήδη μια ιδέα στο μυαλό σου, θα κληθείς να απαντήσεις σε κάποιες ερωτήσεις, σχετικά με αυτήν. Αν ακόμη αναζητάς μία κατεύθυνση, τα AI εργαλεία θα σε βοηθήσουν να αναπτύξεις μια ιδέα, με βάση τα ενδιαφέροντά σου. Μόλις υποβάλλεις την ιδέα σου, θα λάβεις δωρεάν πρόσβαση στο Microsoft Azure Credits για να τη βελτιώσεις, προτού η κριτική επιτροπή επιλέξει τις κορυφαίες πέντε (5), που θα περάσουν στον Εθνικό Τελικό. Από εδώ, μία (1) μόνο ομάδα θα επιλεγεί από την κριτική επιτροπή, για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον Παγκόσμιο Τελικό.

Ο Παγκόσμιος Τελικός θα πραγματοποιηθεί 1 - 3 Ιουνίου 2026, στη Silicon Valley. Οι νικήτριες ομάδες κάθε χώρας θα συμμετάσχουν σε μια τριήμερη, immersive εμπειρία, παρουσιάζοντας τις ιδέες τους μπροστά σε διεθνείς κριτές, επενδυτές και ηγετικά στελέχη της τεχνολογίας. Η εμπειρία θα κορυφωθεί με την ανάδειξη του παγκόσμιου νικητή του Red Bull Basement 2026.

Σε ένα περιβάλλον με πολλά προγράμματα καινοτομίας, το Red Bull Basement 2026 δεν λειτουργεί απλώς ως διαγωνισμός ιδεών, αλλά ως ολοκληρωμένη εμπειρία εξέλιξης. Συνδυάζει διεθνή δικτύωση, πρόσβαση σε κορυφαία τεχνολογικά εργαλεία, ανθρώπινη καθοδήγηση από experts και τη μοναδική ευκαιρία συμμετοχής σε έναν Παγκόσμιο Τελικό στη Silicon Valley, με ένα εντυπωσιακό χρηματικό έπαθλο.

Αν έχεις μια ιδέα που αξίζει να ακουστεί, τώρα είναι η στιγμή να της δώσεις φτεράαα!

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις: www.redbull.com/basement

