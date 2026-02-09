Ηράκλειο: Κορίτσι 4,5 χρόνων έπεσε σε φρεάτιο - Τραυματίστηκε στην κοιλιά από κοφτερές λαμαρίνες

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στο Ηράκλειοτης Κρήτης το βράδυ της περασμένης Τρίτης, όταν ένα κορίτσι 4,5 ετών έπεσε σε ανοιχτό φρεάτιο και τραυματίστηκε στην κοιλιά.

Το περιστατικό έγινε στην οδό Εφόδου, νωρίς το βράδυ. Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, το παιδί δεν αντιλήφθηκε το φρεάτιο, καθώς το καπάκι του ήταν σπασμένο και ο χώρος παρέμενε ακάλυπτος, χωρίς να υπάρχει προειδοποιητική σήμανση. Μέσα στο φρεάτιο υπήρχαν κοφτερές λαμαρίνες και σκουπίδια.

Αποτέλεσμα ήταν η μικρή να πέσει σε τρύπα βάθους περίπου 70 εκατοστών και να υποστεί βαθύ κόψιμο στην κοιλιά. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου παρέμεινε νοσηλευόμενη για δύο ημέρες. Μετά τις απαραίτητες εξετάσεις, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι το τραύμα δεν είχε προκαλέσει σοβαρή επιπλοκή, προχώρησαν σε ράμματα και στη συνέχεια της δόθηκε εξιτήριο.

«Μας είπαν ότι αν το τραύμα ήταν λίγο πιο πάνω ή λίγο πιο κάτω, δεν θα προλαβαίναμε να το πάμε στο νοσοκομείο» ανέφεραν οι γονείς του παιδιού στο Cretalive.gr. Παράλληλα, καταγγέλλουν ότι στην πόλη υπάρχουν «φονικές παγίδες» και δηλώνουν αποφασισμένοι να κινηθούν κατά παντός υπευθύνου.

Διαβάστε επίσης