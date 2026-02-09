Ιωάννινα: Μάχη για την ζωή του στη ΜΕΘ δίνει 27χρονος μετά από τροχαίο

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (8/2) στον κεντρικό δρόμο της Ανατολή Ιωαννίνων.

Το ατύχημα έγινε κοντά στο σημείο όπου βρίσκονται τα πλυντήρια αυτοκινήτων όταν κάτω από συνθήκες που διερευνά η τροχαία, ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανάκι.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη και είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμού του οδηγού του δικύκλου ο οποίος διακομίσθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Χατζηκώστα, όπου οι γιατροί τον διασωλήνωσαν.

Ο 27χρονος δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, με τις επόμενες ώρες να κρίνονται κρίσιμες για την εξέλιξη της υγείας του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 27χρονος έχει καταγωγή από τη Ζάκυνθο και εργάζεται στα Ιωάννινα.

Τα αίτια του ατυχήματος και τις ακριβείς συνθήκες διερευνά η τροχαία.

Με πληροφορίες από epiruspost.gr

Διαβάστε επίσης