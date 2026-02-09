Σε κρίσιμη κατάσταση βρέφος 30 ημερών από RSV στο Παίδων

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένα βρέφος μόλις 30 ημερών στο νοσοκομείο Παίδων από RSV.

O αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (RSV) είναι ένας ιός που προκαλεί λοίμωξη του αναπνευστικού.

Τα μεγαλύτερα παιδιά και οι ενήλικες κάτω των 65 ετών συνήθως δεν παρουσιάζουν κάποιο σοβαρό σύμπτωμα. Η λοίμωξη με τον RSV συνήθως ξεκινά με συμπτώματα κοινού κρυολογήματος. Σχεδόν όλα τα παιδιά έχουν νοσήσει από τον ιό RSV τουλάχιστον μία φορά κατά τη δι άρκεια των δύο πρώτων ετών. Τις περισσότερες φορές, η ασθένεια είναι ήπια.

Ωστόσο, σε βρέφη ηλικίας κάτω των έξι μηνών, άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών και άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, ο ιός RSV μπορεί να προκαλέσει σοβαρή νόσο.

Την αποκάλυψη έκανε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, μιλώντας στο ΣΚΑΪ, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη να κρατήσουν το παιδί στη ζωή.

Μια λοίμωξη από RSV συνήθως ξεκινά με τα ακόλουθα συμπτώματα: