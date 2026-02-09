Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός: Τι είναι ο RSV - Τα συμπτώματα και οι ευπαθείς ομάδες

Τα συμπτώματα της λοίμωξης από RSV ποικίλλουν ανάλογα με την ηλικία και την ανοσολογική κατάσταση του ασθενούς

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός: Τι είναι ο RSV - Τα συμπτώματα και οι ευπαθείς ομάδες
Αρχείου - Eurokinissi
Ανησυχία έχει προκαλέσει η είδηση της νοσηλείας ενός βρέφους 30 ημερών στο Παίδων σε κρίσιμη κατάσταση, το οποίο νοσεί από RSV ή αλλιώς αναπνευστικό συγκυτιακό ιό.

Ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός, ευρύτερα γνωστός ως RSV, είναι ένας ιός που προκαλεί λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος και πλήττει κυρίως παιδιά και ηλικιωμένους. Παρά το γεγονός ότι για τους περισσότερους ενήλικες η λοίμωξη μοιάζει με ένα απλό κρυολόγημα, για ορισμένες ομάδες του πληθυσμού μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρή κατάσταση που απαιτεί ιατρική παρέμβαση.

Ο RSV ανήκει στην οικογένεια των ιών Paramyxoviridae και έχει την ικανότητα να μολύνει τα κύτταρα των αεραγωγών, προκαλώντας φλεγμονή και περιορισμό της αναπνευστικής λειτουργίας. Είναι ιδιαίτερα μεταδοτικός και διασπείρεται μέσω σταγονιδίων από βήχα ή φτέρνισμα, ενώ η επαφή με μολυσμένες επιφάνειες αυξάνει τον κίνδυνο μετάδοσης.

Στα παιδιά, ο RSV αποτελεί μία από τις κύριες αιτίες βρογχιολίτιδας και πνευμονίας. Τα νεογνά και τα βρέφη κάτω του ενός έτους είναι ιδιαίτερα ευάλωτα, ενώ τα πρόωρα βρέφη και αυτά με συγγενείς καρδιοπάθειες ή πνευμονοπάθειες διατρέχουν ακόμη υψηλότερο κίνδυνο σοβαρής λοίμωξης.

Τα συμπτώματα της λοίμωξης από RSV ποικίλλουν ανάλογα με την ηλικία και την ανοσολογική κατάσταση του ασθενούς. Στους περισσότερους ενήλικες εμφανίζονται ήπια συμπτώματα, όπως καταρροή, βήχας, πονόλαιμος και χαμηλός πυρετός. Στα βρέφη, όμως, ο RSV μπορεί να προκαλέσει δυσκολία στην αναπνοή, ταχύπνοια, σιγανό ή γουρλωτό θορυβώδες αναπνευστικό ήχο, ενώ σε σοβαρές περιπτώσεις παρατηρούνται σημάδια υποξίας, όπως κυάνωση των χειλιών ή της επιδερμίδας.

Οι ηλικιωμένοι και οι ενήλικες με χρόνια καρδιοαναπνευστικά νοσήματα ή εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα ανήκουν επίσης στις ευπαθείς ομάδες. Για αυτούς, ο RSV μπορεί να εξελιχθεί σε πνευμονία ή να επιδεινώσει προϋπάρχουσες καταστάσεις, οδηγώντας σε σοβαρή νοσηλεία.

Η διάγνωση βασίζεται κυρίως στην κλινική εικόνα, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις πραγματοποιούνται εργαστηριακές εξετάσεις, όπως μοριακά τεστ ή ανίχνευση αντιγόνου από ρινοφαρυγγικό επίχρισμα. Η θεραπεία είναι κυρίως υποστηρικτική: ενυδάτωση, αποσυμφορητικά, οξυγονοθεραπεία όταν χρειάζεται και παρακολούθηση της αναπνευστικής λειτουργίας. Για τις ομάδες υψηλού κινδύνου υπάρχουν και προληπτικά μέτρα, όπως η χορήγηση μονοκλωνικών αντισωμάτων σε βρέφη με υψηλή ευαισθησία.

Η εποχικότητα του RSV εμφανίζει αύξηση κυρίως κατά το φθινόπωρο και το χειμώνα, όταν οι συνθήκες ευνοούν τη μετάδοση. Ειδικοί συστήνουν την τήρηση μέτρων υγιεινής, όπως συχνό πλύσιμο χεριών, αποφυγή στενής επαφής με ασθενείς και καθαρισμό επιφανειών, προκειμένου να μειωθεί η εξάπλωση του ιού, ειδικά ανάμεσα σε βρέφη και ηλικιωμένους.

Η συνεχής παρακολούθηση των συμπτωμάτων και η έγκαιρη ιατρική παρέμβαση αποτελούν βασικό εργαλείο για την προστασία των ευπαθών ομάδων. Ο RSV μπορεί να μοιάζει με ένα κοινό κρυολόγημα για πολλούς, αλλά για συγκεκριμένες ηλικίες και ασθενείς, η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση σώζουν ζωές.

