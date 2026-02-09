Τραγωδία στη Λάρισα: Άνδρας βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του

Τραγικό τέλος επιφύλασσε η ζωή για έναν άνδρα ηλικίας περίπου 50 με 55 ετών στη Λάρισα.

Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, το περιστατικό σημειώθηκε σε σπίτι κοντά στην οδό Φαρσάλων. Ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στο κρεβάτι του από συγγενικό του πρόσωπο.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ καθώς επίσης και αστυνομία, Κατά τις πρώτες εκτιμήσεις, ο θάνατος του άνδρας οφείλεται σε παθολογικά αίτια.

