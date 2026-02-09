Ναύπακτος: Θα έδιναν ναρκωτικά σε μαθητές κατά την διάρκεια πενθήμερης εκδρομής

Εξαρθρώθηκε από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας ενέχονται στη διακίνηση ναρκωτικών στη Ναύπακτο.

Για την υπόθεση αυτή, συνελήφθησαν, στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης, χθες το πρωί, στη Ναύπακτο, από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος και του Τμήματος Τροχαίας Ναυπακτίας, τρεις άνδρες (δύο ημεδαποί – ένας αλλοδαπός), σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία, για εγκληματική οργάνωση και διακίνηση ναρκωτικών.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής προανάκρισης προέκυψε ότι ο αλλοδαπός κατηγορούμενος μετέφερε από την Αθήνα στη Ναύπακτο ναρκωτικές ουσίες κάνναβης και κοκαΐνης, τις οποίες είτε διακινούσε ο ίδιος είτε τις παρέδιδε – πωλούσε για διακίνηση σε έτερα άτομα που διαμένουν στη Ναύπακτο, ενώ απέκρυπτε τις ναρκωτικές ουσίες στην οικία του δεύτερου συλληφθέντα.

Ο τρίτος κατηγορούμενος ως μαθητής Λυκείου, προμηθεύτηκε από κοινού με άγνωστο δράστη, ποσότητα ναρκωτικών ουσιών, με σκοπό να την διακινήσουν σε μαθητές του Λυκείου κατά τη διάρκεια πενθήμερης εκδρομής.

Επισημαίνεται ότι ο κατηγορούμενος μαθητής, είχε συλληφθεί, στις 05/11/2025 στη Ναύπακτο, για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε σχολικό χώρο, και αφού αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους συνέχισε τη διακίνηση ναρκωτικών.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν από τους αστυνομικούς σε οικίες των κατηγορούμενων, (η μια χρησιμοποιούνταν ως χώρος αποθήκευσης των ναρκωτικών ουσιών), σε όχημα και σε σωματικούς ελέγχους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

76,2- γραμμάρια κοκαΐνης

625,2- γραμμάρια κάνναβης,

1- ηλεκτρονική ζυγαριά

18- ναρκωτικά δισκία

3- κινητά τηλέφωνα

4- τρίφτες και

115- ευρώ

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας / Παράλληλη Έδρα Μεσολογγίου, ενώ κατασχέθηκε ένα αυτοκίνητο ως μέσο μεταφοράς των ναρκωτικών.

Διαβάστε επίσης