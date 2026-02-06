Πάτρα: Γυναίκα προσπάθησε να περάσει κοκαΐνη στη φυλακή Αγίου Στεφάνου

Ποσότητα κοκαΐνης βάρους 22,5 γραμμαρίων επιχείρησε να περάσει στη φυλακή Αγίου Στεφάνου της Πάτρας μία 24χρονη το πρωί της Παρασκευής (06/02).

Σύμφωνα με πληροφορίες η γυναίκα είχε τοποθετήσει τα ναρκωτικά σε σάκο με ρούχα ο οποίος προοριζόταν για κρατούμενο και θα του τα έδινε στη διάρκεια του επισκεπτηρίου.

Στη διάρκεια της επίσκεψης έγινε έλεγχος από σωφρονιστικό υπάλληλο ο οποίος εντόπισε την ποσότητα της κοκαΐνης σε τέσσερα σακουλάκια, ενώ όπως προκύπτει από την έρευνα τον σάκο θα παραλάμβανε άλλος κρατούμενος για λογαριασμό του πραγματικού αποδέκτη.

Η γυναίκα συνελήφθη ενώ η προανάκριση διεξάγεται από αστυνομικούς της Δυτικής Αχαΐας.

*Με πληροφορίες από tempo24.news

