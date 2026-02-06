Πάτρα: Φωτιά σε δύο αυτοκίνητα - Υποψίες για εμπρησμό (Βίντεο)

Στις φλόγες τυλίχτηκε αργά τη νύχτα της Πέμπτης (05/02) αυτοκίνητο στην οδό Ηλείας στην Οβρυά της Πάτρας.

Σύμφωνα με το tempo24.news, το όχημα ήταν σταθμευμένο, ενώ αυτόπτες αναφέρουν πως πριν από την εκδήλωση της πυρκαγιάς στο όχημα παρατηρήθηκαν ύποπτες κινήσεις ατόμων που επέβαιναν σε δίκυκλο.

Ταυτόχρονα, μαζί με το πολυτελές όχημα μάρκας Porsche, τυλίσχθηκε στις φλόγες ένα ακόμα ΙΧ που ήταν σταθμευμένο πίσω του.

Έρευνες για το περιστατικό διενεργεί η Πυροσβεστική και η Αστυνομία.

