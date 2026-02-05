Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση πεζού στην Πατρών - Πύργου
Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ άγνωστη είναι προς ώρας η κατάσταση της υγείας του
Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση πεζού σημειώθηκε περίπου στις 6 τα ξημερώματα της Πέμπτης στην περιοχή Εύας, επί της Πατρών Πύργου.
Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο, χωρίς ακόμη να είναι γνωστή η κατάσταση της υγείας του σύμφωνα με το tempo24.gr.
