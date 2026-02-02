Πάτρα: Αυτοκίνητο παρέσυρε 15χρονο μαθητή - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Ο νεαρός έπεσε στο έδαφος, αλλά ευτυχώς δεν τραυματίστηκε σοβαρά
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (02/02) στην Πάτρα, όταν ένα αυτοκίνητο παρέσυρε 15χρονο πεζό στην οδό Πανεπιστημίου, απέναντι από το Α' Νεκροταφείο.
Ο νεαρός έπεσε στο έδαφος, ευτυχώς όμως δεν είχε τραυματιστεί σοβαρά, σύμφωνα με το tempo24.news.
Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο.
Ερευνες για το ατύχημα διενεργεί η Τροχαία Πατρών.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:35 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ολυμπιακός: Οριστική συμφωνία με Ζέλσον Μαρτίνς, υπογράφει νέο συμβόλαιο
13:32 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Έκτακτο επίδομα Πάσχα έως 250 ευρώ - Ποιοι θα το λάβουν
14:26 ∙ LIFESTYLE