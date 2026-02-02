Πάτρα: Αυτοκίνητο παρέσυρε 15χρονο μαθητή - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (02/02) στην Πάτρα, όταν ένα αυτοκίνητο παρέσυρε 15χρονο πεζό στην οδό Πανεπιστημίου, απέναντι από το Α' Νεκροταφείο.

Ο νεαρός έπεσε στο έδαφος, ευτυχώς όμως δεν είχε τραυματιστεί σοβαρά, σύμφωνα με το tempo24.news.

Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο.

Ερευνες για το ατύχημα διενεργεί η Τροχαία Πατρών.

