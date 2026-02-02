Πάτρα: Αυτοκίνητο παρέσυρε 15χρονο μαθητή - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Ο νεαρός έπεσε στο έδαφος, αλλά ευτυχώς δεν τραυματίστηκε σοβαρά

Newsbomb

Πάτρα: Αυτοκίνητο παρέσυρε 15χρονο μαθητή - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (02/02) στην Πάτρα, όταν ένα αυτοκίνητο παρέσυρε 15χρονο πεζό στην οδό Πανεπιστημίου, απέναντι από το Α' Νεκροταφείο.

Ο νεαρός έπεσε στο έδαφος, ευτυχώς όμως δεν είχε τραυματιστεί σοβαρά, σύμφωνα με το tempo24.news.

Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο.

Ερευνες για το ατύχημα διενεργεί η Τροχαία Πατρών.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:23ΕΛΛΑΔΑ

Νύχτα τρόμου για οδηγό ταξί στη Λάρισα: Τον έπιασαν από τον λαιμό και του άρπαξαν 200 ευρώ

17:19ΕΛΛΑΔΑ

Η Allwyn έφερε τη νέα εποχή διασκέδασης στο Χιονοδρομικό Καλαβρύτων – Εκπλήξεις, μουσική και αξέχαστες στιγμές στο απόλυτο Après Ski Party

17:16ΕΘΝΙΚΑ

«Στην Άγκυρα την επόμενη εβδομάδα ο Έλληνας πρωθυπουργός» γράφουν τουρκικά Μέσα - Γιατί το «A Haber» κάνει λόγο για win-win συζητήσεις Μητσοτάκη-Ερντογάν

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Δώρας Ναστούλη: «Γιατί σκότωσες το παιδί μου;» ξέσπασε η μητέρα της στο δικαστήριο

17:13ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: «Ήταν με έναν νεαρό στην πτήση» - Μαρτυρία συνεπιβάτη της 16χρονης από το αεροσκάφος για Φρανκφούρτη

17:06ΕΛΛΑΔΑ

Η Stoiximan καλωσορίζει τον Νεοκλή Αβδάλα στην ομάδα των CSR Ambassadors

17:04ΚΟΣΜΟΣ

Η ξεχασμένη Αλεξάνδρεια: Η ανακάλυψη μιας χαμένης μητρόπολης στον Τίγρη

16:51ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέοι οι δύο κατηγορούμενοι για τις δολοφονίες γυναικών

16:46ΕΛΛΑΔΑ

Create the Next: Η Vitex εισέρχεται σε μια νέα εποχή ανάπτυξης

16:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με δική του ολοκληρωμένη πρόταση για την αναθεώρηση του Συντάγματος «απαντά» το ΠΑΣΟΚ στον Μητσοτάκη

16:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μονιμότητα στο δημόσιο, παραπομπή υπουργών, μη κρατικά πανεπιστήμια και μνημόνια - Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τις προτεινόμενες αλλαγές με τη Συνταγματική αναθεώρηση

16:16ΜΠΑΣΚΕΤ

Μύκονος – Καρδίτσα 76-75: Ο Σκουλίδας έστειλε τους νησιώτες στο Final-8 με τρίποντο στο φινάλε!

16:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία 27χρονου στη Νέα Πέραμο: Τον κρατούσαν ζωντανό επί 6 ημέρες και τον εκτέλεσαν πισώπλατα με 9 σφαίρες και μια χαριστική βολή

16:09ΚΟΣΜΟΣ

«Ο Διάβολος φοράει Prada»: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ του σίκουελ της ταινίας

16:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σισοκό: «Τεράστιος σύλλογος ο Παναθηναϊκός, τον παρακολουθούσα όταν αγωνιζόταν ο Σισέ» (βίντεο)

15:58ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Αυτοκίνητο παρέσυρε 15χρονο μαθητή - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

15:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Eurostat: Σχεδόν 1 στους 5 δεν έχει επαρκή θέρμανση στο σπίτι - «Πρωτιά» για Ελλάδα και Βουλγαρία

15:48ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος με την μαύρη «ωραία Ελένη»: Εκνευρισμένος ο Μασκ με τον Νόλαν - Έχει χάσει την ακεραιότητα του

15:38ΕΛΛΑΔΑ

Υπερχείλισε ο Πηνειός έξω από τη Λάρισα: Πλημμύρισαν αγροτικές εκτάσεις - Βίντεο

15:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Οριστική συμφωνία με Ζέλσον Μαρτίνς, υπογράφει νέο συμβόλαιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:58ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια 30 χρόνια μετά: Οι Τούρκοι κομάντος πλήρωσαν από την τσέπη τους τα καύσιμα του σκάφους τους

15:14ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ: «Το 1921 δώσαμε όπλα, πυρομαχικά, χρυσό στην Τουρκία» - Άδωνις: «Ευχαριστούμε, δεν ξεχνάμε»

16:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία 27χρονου στη Νέα Πέραμο: Τον κρατούσαν ζωντανό επί 6 ημέρες και τον εκτέλεσαν πισώπλατα με 9 σφαίρες και μια χαριστική βολή

22:15ΚΑΙΡΟΣ

Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Ισχυρές βροχές και πυκνές χιονοπτώσεις τις επόμενες ώρες

12:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μία κακοκαιρία μετά τη άλλη - Πλησιάζει νέα σε λίγες ώρες σύμφωνα με τον Μαρουσάκη

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Ένα χωριό με... πέντε κατοίκους βγήκε προς πώληση, προκαλώντας την οργή των ντόπιων

13:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα Πάσχα έως 250 ευρώ - Ποιοι θα το λάβουν

17:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Στίβεν Χόκινγκ: Η ζοφερή προειδοποίησή του για την τεχνητή νοημοσύνη πριν από 12 χρόνια

17:13ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: «Ήταν με έναν νεαρό στην πτήση» - Μαρτυρία συνεπιβάτη της 16χρονης από το αεροσκάφος για Φρανκφούρτη

10:24ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια, 30 χρόνια μετά - Πιλότος F4 αποκαλύπτει: Απογειωθήκαμε για να χτυπήσουμε Σμύρνη, Ίμια και Τουρκία

16:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μονιμότητα στο δημόσιο, παραπομπή υπουργών, μη κρατικά πανεπιστήμια και μνημόνια - Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τις προτεινόμενες αλλαγές με τη Συνταγματική αναθεώρηση

15:58ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Αυτοκίνητο παρέσυρε 15χρονο μαθητή - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Κλειστό παραμένει και τη Δευτέρα το δεύτερο εργοστάσιο στη Λάρισα

19:08ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Διασώστες του ΕΚΑΒ έσωσαν άτομο που έπαθε καρδιακή ανακοπή μετά από χρήση ουσιών

13:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημόσιοι υπάλληλοι: Το σχέδιο της κυβέρνησης για την άρση μονιμότητας

13:12WHAT THE FACT

Γυναίκα «πέθανε για 32 δευτερόλεπτα και είδε το μέλλον» - Η ζοφερή προειδοποίηση για όσα αντίκρισε

13:21ΕΛΛΑΔΑ

«Συγγνώμη, λάθος»: Ο «Ρουβίκωνας» παραδέχεται ότι έσπασε άλλη εταιρεία αντί για τα γραφεία της Βιολάντα και υπόσχεται να αποζημιώσει για τις υλικές ζημιές

15:48ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος με την μαύρη «ωραία Ελένη»: Εκνευρισμένος ο Μασκ με τον Νόλαν - Έχει χάσει την ακεραιότητα του

14:26LIFESTYLE

Grammy 2026: Η Chappell Roan στο κόκκινο χαλί με ιστορικό Mugler look

15:38ΕΛΛΑΔΑ

Υπερχείλισε ο Πηνειός έξω από τη Λάρισα: Πλημμύρισαν αγροτικές εκτάσεις - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ