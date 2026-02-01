Πάτρα: Εφιάλτης για 23χρονο – Η εκβίαση, οι απειλές, η καταγγελία στην ΕΛ.ΑΣ και η σύλληψη

Εφιαλτικό 24ωρο βίωσε ένας νεαρός στην Πάτρα ο οποίος δέχθηκε εκβιασμό και απειλές από έξι άνδρες.

Όπως κατήγγειλε στις Αρχές το θύμα, ομάδα 6 ατόμων απαίτησαν να τους καταβάλει το χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ προκειμένου να μην προβούν σε πράξεις βίας κατά του ιδίου αλλά και της οικογένειας του.

Σύμφωνα με τον ίδιο τον εντόπισαν να κινείται με αυτοκίνητο και επιχείρησαν να παρεμποδίσουν τη διέλευσή του, ενώ τον απειλούσαν για την σωματική του ακεραιότητα. Ο 23χρονος κατάφερε τελικά να διαφύγει.

Ο εφιάλτης όμως για τον 23χρονο δεν είχε τελειώσει με τους δράστες να επανέρχονται μέσω τηλεφώνου και να συνεχίζουν τις απειλές κατά του ιδίου και της οικογένειάς του.

Η κινητοποίηση των αστυνομικών της Ασφάλειας Πατρών, ήταν άμεση με αποτέλεσμα τη σύλληψη ενός 35χρονου, με την έρευνα να είναι σε εξέλιξη για τον εντοπισμό των υπόλοιπων κατηγορούμενων αλλά και την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από tempo24.news

