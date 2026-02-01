Δράμα: Απεγκλωβίστηκαν οι επισκέπτες από το χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρού

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επιχείρηση απεγκλωβισμού περίπου 40 οχημάτων και ενός πούλμαν από τις Σέρρες, τα οποία είχαν εγκλωβιστεί στο χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρού στη Δράμα, εξαιτίας της έντονης χιονόπτωσης και των ισχυρών ανέμων. Όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους.

Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Δράμας και υπεύθυνο του χιονοδρομικού, Αργύρη Πατακάκη, τα οχήματα ακινητοποιήθηκαν νωρίς το απόγευμα, καθώς δεν διέθεταν τον απαραίτητο εξοπλισμό, όπως αλυσίδες ή ειδικά λάστιχα.

Η έντονη χιονόπτωση και οι δυνατοί άνεμοι κάλυψαν γρήγορα το δρόμο με χιόνι και πάγο, δημιουργώντας αλυσιδωτά προβλήματα και εγκλωβίζοντας δεκάδες οδηγούς και επιβάτες.

Όλοι μεταφέρθηκαν σε σαλέ και καταφύγιο, όπου τους παρασχέθηκαν τρόφιμα και νερό, εξασφαλίζοντας ένα ασφαλές και ζεστό περιβάλλον.

Η επιχείρηση στον Φαλακρό ολοκληρώθηκε χωρίς περαιτέρω προβλήματα, σηματοδοτώντας ένα αίσιο τέλος για όσους βρέθηκαν σε κίνδυνο.

