Σέρρες: Απεγκλωβίστηκαν οι οδηγοί που παγιδεύτηκαν από την έντονη χιονόπτωση στον Λαϊλιά

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο απεγκλωβισμός οδηγών που είχαν αποκλειστεί στον δρόμο Σερρών-Λαϊλιά λόγω της έντονης χιονόπτωσης.

Οι δεκαπέντε πολίτες εγκλωβίστηκαν πεντακόσια μέτρα μετά το ξενοδοχείο Αετόπετρα, καθώς δεν μπορούσαν να κατεβούν από το βουνό και αναγκάστηκαν να καλέσουν το 112.

Εκχιονιστικά μηχανήματα της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών και οχήματα της Πυροσβεστικής ολοκλήρωσαν με επιτυχία την επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό τους.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η έντονη χιονόπτωση, που συνεχίζεται στην περιοχή, δυσχέρανε σημαντικά τις μετακινήσεις. Οδηγοί που δεν κατάφεραν να βάλουν αλυσίδες άφησαν τα οχήματα τους στην άκρη του δρόμου και, σε συνδυασμό με την μεγάλη κίνηση που υπήρχε στη διαδρομή από και προς το χιονοδρομικό κέντρο, δημιουργήθηκε το πρόβλημα.

Με ανακοίνωση του ο ΕΟΣ Σερρών συνιστά σε όλους «η ανάβαση στο βουνό να πραγματοποιείται μόνο από άτομα που διαθέτουν την εμπειρία και τον εξοπλισμό για να αντιμετωπίσουν με ασφάλεια τις ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες».

Επιπλέον, διευκρινίζει πως «λόγω αυτών των συνθηκών το χιονοδρομικό κέντρο λειτούργησε σήμερα μέχρι τις 14:00», ενώ «η λειτουργία του σαλέ συνεχίζεται κανονικά μέχρι τις 17:00».

Η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών συνεχίζει τις εργασίες αποχιονισμού του οδικού δικτύου και καλεί όλους τους οδηγούς «να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες και να προγραμματίζουν τις μετακινήσεις τους με ιδιαίτερη προσοχή».

