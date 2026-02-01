Κακοκαιρία: Προβλήματα από τις έντονες βροχοπτώσεις σε Λάρισα, Κεφαλονιά, Σαντορίνη

Προβλήματα και καταστροφές έχει προκαλέσει η κακοκαιρία από το πρωί της Κυριακής (1/2) σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει κυρίως πλημμυρικά φαινόμενα προκαλώντας προβλήματα σε δρόμους και στις μετακινήσεις των κατοίκων σε τοπικό επίπεδο.

Την ίδια στιγμή που η κακοκαιρία είναι σε εξέλιξη οι υπηρεσίες του δήμου βρίσκονται σε επιφυλακή, καθώς από το απόγευμα αναμένεται και νέος κύκλος βροιχοπτώσεων.

Σε Πήλιο και Λάρισα τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

Σημαντικά ύψη βροχής καταγράφηκαν σε πολλές περιοχές της χώρας έως το μεσημέρι της Κυριακής 1 Φεβρουαρίου, με το Πήλιο να βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η μεγαλύτερη ποσότητα βροχής σημειώθηκε στη Ζαγορά Πηλίου, όπου καταγράφηκαν 189 χιλιοστά.

Όπως προκύπτει από τα διαθέσιμα δεδομένα, βροχοπτώσεις καταγράφηκαν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, καθώς από τους 558 ενεργούς μετεωρολογικούς σταθμούς, οι 529 κατέγραψαν ύψος βροχής μεγαλύτερο του 1 χιλιοστού. Σχετικός χάρτης που έδωσε στη δημοσιότητα το meteo.gr αποτυπώνει την κατανομή της βροχόπτωσης, καθώς και τους οκτώ σταθμούς με τα υψηλότερα ύψη βροχής.

Πλημμύρισε ο Αγιόκαμπος από ρέμα που υπερχείλισε

Η έντονη βροχόπτωση στη Λάρισα είχε ως αποτέλεσμα να υπερχείλισει ρέμα στην περιοχή του Αγιόκαμπου παρασύροντας αντικείμενα που βρίσκονταν σε εξωτερικούς χώρους.

Συγκεκριμένα, στο ύψος της γέφυρας Καλατράβα στον Αγιόκαμπο το ρέμα υπερχείλισε και τα νερά κατέληξαν στην παραλιακή ζώνη, παρασύροντας αντικείμενα από ενοικιαζόμενα δωμάτια που βρίσκονται κοντά στο μέτωπο της θάλασσας.

Από τη ροή του νερού παρασύρθηκαν εξοπλισμός και αντικείμενα εξωτερικών χώρων καταλυμάτων, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Στο παραλιακό σημείο βρίσκεται κατάστημα και το νερό έχει μπει μέσα προκαλώντας μεγάλες ζημιές.

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες:

Κεφαλονιά: Πλημμύρισε ο παραλιακός δρόμος στο Αργοστόλι

Μεγάλες ποσότητες νερού έπεσαν και στην Κεφαλονιά.

Η έντονη βροχόπτωση είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν οι δρόμοι στο Αργοστόλι.

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στον παραλιακό δρόμο της πόλης, όπου έχει σχηματιστεί εκτεταμένη συσσώρευση υδάτων, μετατρέποντας το οδόστρωμα σε «λίμνη».

Η κυκλοφορία των οχημάτων γίνεται με μεγάλη δυσκολία από νωρίς το μεσημέρι, ενώ οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί ή να αποφεύγουν το συγκεκριμένο σημείο.

Η έντονη βροχόπτωση συνεχίζεται μέχρι και αυτή την ώρα, με τα φαινόμενα να εκδηλώνονται κατά διαστήματα με μεγάλη ένταση, δημιουργώντας ανησυχία τόσο στους κατοίκους όσο και στους επαγγελματίες της περιοχής.

«Ποτάμια» οι δρόμοι σε χωριά της Σαντορίνης

Η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε προβλήματα και στην Σαντορίνη όπου τα νερά σχημάτισαν χείμαρρους σε χωριά του νησιού.

Τα μεγαλυτερα προβλήματα εντοπίστηκαν σε κεντρικούς δρόμους του νησιού και κυρίως σε Εμπορείο, Μεγαλοχώρι, Μονόλιθο, Πύργο και Μεσαριά. Οι χείμαρροι παρασέρνουν στο πέρασμα τους κάδους απορριμάτων και φερτά υλικά.

Δείτε περισσότερα βίντεο στην ανάρτηση του Weather News Greece:

Αποκλεισμένα αυτοκίνητα λόγω χιονιού στις Σέρρες

Μπορεί η κακοκαιρία στα πειδνά και ημιορεινά να δίνει ισχυρές βροχοπτώσεις, στις ορεινές περιοχές σημειώνονται χιονοπτώσεις.

Η έντονη χιονόπτωση, που συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, προκάλεσε προβλήματα στην πρόσβαση προς το βουνό, ενώ η αυξημένη προσέλευση επισκεπτών οδήγησε τον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο Σερρών να διακόψει νωρίτερα τη λειτουργία του Χιονοδρομικού Κέντρου Λαϊλιά, το οποίο έκλεισε στις 14:00 για λόγους ασφαλείας.

Σημειώνεται ότι τουλάχιστον τέσσερα οχήματα έχουν αποκλειστεί λόγω της συνεχούς χιονόπτωσης, πεντακόσια μέτρα μετά το ξενοδοχείο Αετόπετρα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο σημείο κατευθύνονται εκχιονιστικά μηχανήματα της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών καθώς και οχήματα της Πυροσβεστικής, ύστερα από κλήση στο 112.

Σε ανακοίνωσή του ο ΕΟΣ Σερρών επισημαίνει ότι «η ανάβαση στο βουνό πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από άτομα που διαθέτουν την εμπειρία και τον εξοπλισμό για να αντιμετωπίσουν με ασφάλεια τις ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες», ενώ σημειώνεται πως «η λειτουργία του σαλέ συνεχίζεται κανονικά μέχρι τις 17:00».

Η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών πραγματοποιεί διαρκείς εργασίες αποχιονισμού στο οδικό δίκτυο, με τις αρχές να καλούν τους επισκέπτες «να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες και να προγραμματίζουν τις μετακινήσεις τους με ιδιαίτερη προσοχή», καθώς οι συνθήκες παραμένουν δύσκολες στην ευρύτερη περιοχή.

Αποκλεισμένη για 16η μέρα η Γαύδος

Στο μεταξύ το ακριτικό νησί της Γαύδου παραμένει αποκλεισμένο εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων για 16η ημέρα.

Τα έντονα φαινόμενα που πλήττουν την περιοχή δεν επιτρέπουν την επανεκκίνηση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης με την Κρήτη με τους λίγους μόνιμους κατοίκους του νησιού να έχουν αρχίσειθ να ανησυχούν.

Μιλώντας στο Newsbomb, η δήμαρχος Γαύδου Λίλιαν Στεφανάκη ανέφερε ότι «το τελευταίο πλοίο προσέγγισε το νησί στις 16 Ιανουαρίου, ενώ το αμέσως προηγούμενο δρομολόγιο είχε πραγματοποιηθεί στις 6 Ιανουαρίου, ανήμερα των Θεοφανείων. Έκτοτε, η θαλάσσια συγκοινωνία έχει διακοπεί πλήρως, με αποτέλεσμα το νησί να παραμένει ουσιαστικά εγκλωβισμένο».

Ελεγχόμενη η κατάσταση στα Τρίκαλα - Αντιμετωπίστηκαν τα προβλήματα στον Δήμο Μετεώρων

Προβλήματα σε αγροτικούς δρόμους που συνδέουν ποιμνιοστάσια της περιοχής στη Δημοτική Ενότητα Χασίων στον Δήμο Μετεώρων δημιούργησαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις, αλλά και σε οικισμούς, όπως στο Γερακάρι, τους Αγίους Θεόδωρους και τη Θεόπετρα, από υπερχείλιση ποταμών, τα οποία αντιμετωπίστηκαν.

Ελεγχόμενη είναι η κατάσταση στον Δήμο Τρικκαίων από τις τελευταίες έντονες βροχοπτώσεις και το «φούσκωμα» των ποταμών, καθώς τα όποια μικροπροβλήματα έχουν αντιμετωπιστεί, όπως ανέφερε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο δήμαρχος Τρικκαίων, Νίκος Σακκάς, καθώς οι παρεμβάσεις των αρμόδιων Αρχών ήταν άμεσες.

Ο Πηνειός ποταμός στη γέφυρα Βαλομανδρίου

Η αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων, Χρύσα Ντιντή, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι συνολικά η κατάσταση είναι ελεγχόμενη σε ολόκληρο τον νομό, ενώ ο μηχανισμός της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων βρίσκεται σε επιφυλακή και παρεμβαίνει όπου υπάρχει ανάγκη.

