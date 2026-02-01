Γαύδος: «Το τελευταίο πλοίο ήρθε στις 16 Ιανουαρίου», λέει η δήμαρχος στο Newsbomb

Για 16η συνεχόμενη ημέρα η Γαύδος παραμένει αποκομμένη από την Κρήτη, με τους κατοίκους να αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις σε τρόφιμα και βασικά αγαθά

Για δέκατη έκτη συνεχόμενη ημέρα παραμένει αποκομμένη από την Κρήτη η Γαύδος, με την κακοκαιρία και τους θυελλώδεις ανέμους να έχουν διακόψει την ακτοπλοϊκή σύνδεση και να δημιουργούν έντονη ανησυχία στους μόνιμους κατοίκους και τους επαγγελματίες του ακριτικού νησιού.

Παρότι το καλοκαίρι αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς εναλλακτικούς προορισμούς της χώρας, τον χειμώνα η Γαύδος μετατρέπεται συχνά σε «νησί-φάντασμα», με τις καιρικές συνθήκες να καθιστούν αδύνατη τη μετακίνηση προς και από την Κρήτη.

Μιλώντας στο Newsbomb, η δήμαρχος Γαύδου Λίλιαν Στεφανάκη ανέφερε ότι «το τελευταίο πλοίο προσέγγισε το νησί στις 16 Ιανουαρίου, ενώ το αμέσως προηγούμενο δρομολόγιο είχε πραγματοποιηθεί στις 6 Ιανουαρίου, ανήμερα των Θεοφανείων. Έκτοτε, η θαλάσσια συγκοινωνία έχει διακοπεί πλήρως, με αποτέλεσμα το νησί να παραμένει ουσιαστικά εγκλωβισμένο».

Την ίδια ώρα, δεκάδες πολίτες βρίσκονται «κολλημένοι» στα Χανιά αλλά και σε άλλες περιοχές της Κρήτης και της χώρας, αδυνατώντας να επιστρέψουν στα σπίτια και τις εργασίες τους στη Γαύδο, καθώς τα δρομολόγια ακυρώνονται διαδοχικά λόγω του καιρού.

Σύμφωνα με το Creta24, ένα μικρό φουσκωτό σκάφος κατάφερε τις προηγούμενες ώρες να προσεγγίσει το νησί, μεταφέροντας προμήθειες, ωστόσο οι ποσότητες δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες όλων των κατοίκων.

Σημειώνεται ότι μέσα στον Ιανουάριο πραγματοποιήθηκαν μόλις δύο δρομολόγια πλοίου, γεγονός που αναδεικνύει με τον πιο έντονο τρόπο την ευαλωτότητα της Γαύδου κατά τη χειμερινή περίοδο.

Όπως επισημαίνει η δήμαρχος, πάγιο αίτημα των κατοίκων είναι η μόνιμη και σταθερή ακτοπλοϊκή σύνδεση με την Κρήτη, ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα παρατεταμένου αποκλεισμού. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, και εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, το επόμενο δρομολόγιο αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου.

