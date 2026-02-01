Η Γαύδος παραμένει αποκλεισμένη για 16η ημέρα

Η Γαύδος βρίσκεται σε κατάσταση παρατεταμένου αποκλεισμού για 16η συνεχόμενη ημέρα, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν την περιοχή δεν επιτρέπουν την επανεκκίνηση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης με την Κρήτη. Η παρατεταμένη απομόνωση προκαλεί αυξανόμενη ανησυχία στους λίγους μόνιμους κατοίκους του νησιού.

Η συνεχιζόμενη απομόνωση δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα των κατοίκων, οι οποίοι εκφράζουν φόβους για ελλείψεις σε τρόφιμα, καύσιμα και άλλα βασικά είδη. Παράλληλα, περιορίζεται η πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες, με το νησί να βασίζεται σε περιορισμένες τοπικές δυνατότητες.

Οι τοπικές Aρχές βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με την Περιφέρεια και τα αρμόδια υπουργεία, προσπαθώντας να οργανώσουν την αποστολή προμηθειών μόλις το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Παράλληλα, εξετάζονται εναλλακτικά σχέδια για την υποστήριξη του νησιού σε περίπτωση που η κακοκαιρία συνεχιστεί, με τους κατοίκους να ζητούν καλύτερο σχεδιασμό για την αντιμετώπιση παρόμοιων φαινομένων στο μέλλον.

Σύμφωνα με το KρήτηΤv, oι κάτοικοι υπογραμμίζουν ότι η Γαύδος, λόγω της γεωγραφικής της θέσης και των περιορισμένων υποδομών, είναι ιδιαίτερα ευάλωτη σε παρατεταμένες περιόδους κακοκαιρίας. Παρά τις δυσκολίες, επικρατεί ψυχραιμία, με τους κατοίκους να χαρακτηρίζουν την κατάσταση «δοκιμασία αντοχών» και να ελπίζουν ότι η βελτίωση του καιρού θα επιτρέψει σύντομα την αποκατάσταση της επικοινωνίας και την επιστροφή στην κανονικότητα.