Λαμία: Εντοπίστηκε τραυματισμένη αλεπού μέσα σε κατοικημένη περιοχή

Μια τραυματισμένη αλεπού, εντόπισε κάτοικος στην περιοχή κοντά στον περιφερειακό δρόμο του Αγίου Λουκά, στην πόλη της Λαμίας.

Αμέσως έσπευσε να ειδοποιήσει το Δασαρχείο, αλλά και την αστυνομία, που όπως μας ανέφερε βοήθησε πολύ για να μπορέσει το ζώο να φτάσει σε ασφαλές σημείο.

Το τελευταίο διάστημα όλο κι περισσότερα άγρια ζώα έχουν φτάσει στον αστικό ιστό και εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν γνωρίζουν από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, τραυματίζονται κυρίως από αυτοκίνητα.

Με πληροφορίες από lamiareport.gr