Πάτρα: Τον πήγαν λιπόθυμο στο νοσοκομείο και συνελήφθη για κατοχή κάνναβης
Αστυνομικοί της Αφάλειας Πατρών προσήλθαν στο νοσοκομείο και προχώρησαν στην σύλληψη του 38χρονου άνδρα
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Στο Νοσοκομείο του Ρίου μεταφέρθηκε το Σάββατο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ένας 38χρονος, αλβανικής καταγωγής, μετά από λιποθυμικό επεισόδιο.
Κατά τη διάρκεια της ιατρικής εξέτασης, εντοπίστηκε στο εσώρουχό του αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία που περιείχε 4,4 γραμμάρια κάναβης, σύμφωνα με το tempo24.news.
Άμεσα ενημερώθηκε η Ασφάλεια Πατρών, άνδρες της οποίας προσήλθαν στο νοσοκομείο και προχώρησαν στη σύλληψή του.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:18 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Καταγγελία ΠΑΕ Ολυμπιακός: «Τραμπουκισμοί στο γήπεδο της ΑΕΚ»
23:55 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Πάτρα: Τον πήγαν λιπόθυμο στο νοσοκομείο και συνελήφθη για κατοχή κάνναβης
23:47 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ο πρόεδρος Τραμπ λέει ότι βλέπει μια συμφωνία με την Κούβα
23:21 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ