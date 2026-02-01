Θεσσαλονίκη: Λήξη συναγερμού για τον 24χρονο που είχε εξαφανιστεί από τις Συκιές
Τον εντόπισαν φίλοι του στο κέντρο της πόλης, όπως ανακοίνωσε το Χαμόγελο του Παιδιού
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ευτυχής ήταν η κατάληξη στην αναζήτηση του 24χρονου από τις Συκιές ο οποίος είχε εξαφανιστεί από την περιοχή το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης.
Όπως ανακοίνωσε το «Χαμόγελο του Παιδιού» το βράδυ της Κυριακής, τον 24χρονο βρήκαν φίλοι του στο Κέντρο της Θεσσαλονίκης δίνοντας τέλος στην αγωνία των ανθρώπων του.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:18 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Καταγγελία ΠΑΕ Ολυμπιακός: «Τραμπουκισμοί στο γήπεδο της ΑΕΚ»
23:55 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Πάτρα: Τον πήγαν λιπόθυμο στο νοσοκομείο και συνελήφθη για κατοχή κάνναβης
23:47 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ο πρόεδρος Τραμπ λέει ότι βλέπει μια συμφωνία με την Κούβα
23:21 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ