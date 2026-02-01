Θεσσαλονίκη: Λήξη συναγερμού για τον 24χρονο που είχε εξαφανιστεί από τις Συκιές

Ευτυχής ήταν η κατάληξη στην αναζήτηση του 24χρονου από τις Συκιές ο οποίος είχε εξαφανιστεί από την περιοχή το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης.

Όπως ανακοίνωσε το «Χαμόγελο του Παιδιού» το βράδυ της Κυριακής, τον 24χρονο βρήκαν φίλοι του στο Κέντρο της Θεσσαλονίκης δίνοντας τέλος στην αγωνία των ανθρώπων του.

