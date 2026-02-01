Συναγερμός για την εξαφάνιση 24χρονου στη Θεσσαλονίκη

Στις 30/01/2026, απογευματινές ώρες, εξαφανίστηκε από τη Θεσσαλονίκη ο Γιούρι Μικολάεβιτς Ομελτσένκο, 24 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνισή του σήμερα 01/02/2026 και άμεσα προχώρησε στην δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικα, κατόπιν αιτήματος του κοινωνικού του περιβάλλοντος, καθώς συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Τελευταία φορά εθεάθη στην περιοχή Δροσιά στις Συκιές Θεσσαλονίκης. Ο Γιούρι Μικολάεβιτς έχει ύψος 1,75 μ., είναι αδύνατος, έχει ξανθά μαλλιά και μπλε μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο μπουφάν, μαύρη φόρμα και σκούρου χρώματος αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.