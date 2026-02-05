Πάτρα: Ηλικιωμένη στο νοσοκομείο έπειτα από πυρκαγιά σε σπίτι

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ηλικιωμένη στην Πάτρα το βράδυ της Τετάρτης (04/02) μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε στο σπίτι της, στην οδό Κορυτσάς.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η ηλικιωμένη διακομίστηκε προληπτικά στο νοσοκομείο καθώς αντιμετώπιζε αναπνευστικά προβλήματα λόγω του καπνού, ενώ η Πυροσβεστική έθεσε γρήγορα το συμβάν υπό έλεγχο.

*Με πληροφορίες από tempo24.news

