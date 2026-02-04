Πάτρα: 19χρονος κατήγγειλε διπλή απόπειρα ληστείας από ανήλικο - Τον απείλησε με κατσαβίδι και πέτρα

Κακός μπελάς αποδείχθηκε ένας 13χρονος Ρομά, για έναν 19χρονο από την Πάτρα.

Όπως κατήγγειλε ο νεαρός στην Ασφάλεια Πατρών, προ ημερών ο ανήλικος αποπειράθηκε να τον ληστέψει δύο φορές, μέσα σε διάστημα λίγων ημερών, στην περιοχή της Αγίας Σοφίας, ζητώντας του χρήματα.

Όπως μάλιστα υποστήριξε στους αστυνομικούς, ο «άγουρος» δράστης τη μία φορά τον απείλησε με κατσαβίδι και την άλλη δεν δίστασε να του πετάξει πέτρα, χωρίς ωστόσο να τον τραυματίσει.

Σε βάρος του 13χρονου η Αστυνομία σχημάτισε δικογραφία για απόπειρα ληστείας, διενεργώντας ταυτόχρονα αναζητήσεις για να τον συλλάβει.

Με πληροφορίες από tempo24.news

