Πάτρα: 19χρονος κατήγγειλε διπλή απόπειρα ληστείας από ανήλικο - Τον απείλησε με κατσαβίδι και πέτρα
Σε εξέλιξη οι έρευνες των αστυνομικών για τον εντοπισμό του ανήλικου δράστη
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Κακός μπελάς αποδείχθηκε ένας 13χρονος Ρομά, για έναν 19χρονο από την Πάτρα.
Όπως κατήγγειλε ο νεαρός στην Ασφάλεια Πατρών, προ ημερών ο ανήλικος αποπειράθηκε να τον ληστέψει δύο φορές, μέσα σε διάστημα λίγων ημερών, στην περιοχή της Αγίας Σοφίας, ζητώντας του χρήματα.
Όπως μάλιστα υποστήριξε στους αστυνομικούς, ο «άγουρος» δράστης τη μία φορά τον απείλησε με κατσαβίδι και την άλλη δεν δίστασε να του πετάξει πέτρα, χωρίς ωστόσο να τον τραυματίσει.
Σε βάρος του 13χρονου η Αστυνομία σχημάτισε δικογραφία για απόπειρα ληστείας, διενεργώντας ταυτόχρονα αναζητήσεις για να τον συλλάβει.
Με πληροφορίες από tempo24.news
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:53 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Τραμπ: «Ο Χαμενεΐ πρέπει να ανησυχεί πολύ»
09:25 ∙ LIFESTYLE